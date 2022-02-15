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عمر شويل - جدة طريقة عمل محشي ورق العنب الشهي والصحي وعلي كيفك والسهلة وأفضل من المطاعم الكبري - ثقفني
محشي ورق العنب من أحلي وأطعم أنواع المحشي المشهورة في كل أرجاء الوطن العربي وخاصة في مصر، والتي يحبها ويفضلها جميع أفراد الأسرة وخاصة الكبار، ويعتبر من أكثر أنواع المحشي التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة العامة، وكما أن محشي ورق العنب من أكثر الأطباق الرئيسية علي مائدة الطعام والتي بتعطي نكهة وطعم رائع وشهي، ولذلك يبحث العديد من السيدات عن أفضل طريقة لعمل المحشي والذي نقدمه من خلال طريقتنا المميزة لعمل أحلي وأطعم محشي ورق عنب.
طريقة عمل محشي ورق العنب ومكوناتها
المكونات
- واحد كيلو ورق عنب.
- واحد كيلو أرز أبيض.
- واحد كيلو طماطم مخلوط.
- بصلتان كبيرتان مقطعة إلى مكعبات.
- ثلاث حزمات من البقدونس الأخضر المفروم.
- نصف كيلو لحمة بلدي مفرومة.
- ملعقة كبيرة من الكمون الحب.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الاسود المطحون.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- اثنين مكعب من المرقة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السمن.
طريقة التحضير
- نقوم بإحضار حلة كبيرة وعميق ونضع بها أربعة لتر من الماء، ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من الملح علي الماء، ثم نضيف ايضا ملعقة كبيرة من الكمون الحب في الماء ثم نضع الحلة علي النار ونتركها حتى تغلي.
- نقوم بتقطيع ورق العنب ونضعها في الماء المغلي ونتركها علي النار لمدة خمسة دقائق.
- وبعد أن يتم سلق ورق العنب نقوم بتقطيع ورق العنب الي شرائح قابله للف علي شكل صوابع.
طريقة عمل خلطة حشو ورق العنب
- نقوم بإحضار حلة متوسط الحجم وعميقة ونضع بها ثلاثة ملاعق من السمنة، ثم نضيف اليها مكعبات البصل ثم نضيف إليه نصف كيلو لحمة مفرومة، ثم نضيف إليها مكعبات مرقة الدجاج ثم نضيف إليها نصف ملعقة من الملح الابيض وملعقة من الفلفل الاسود المطحون، ثم نقوم بإضافة كيلو طماطم مخلوط ونتركها علي النار مع التقليب المستمر لمدة ربع ساعة تقريبا.
- بعد تسبيك الخليط نقوم بإضافة الارز المغسول بالماء علي الخليط، ثم نضيف إليه البقدونس الأخضر كله مع التقليب المستمر والجيد لمدة عشرة دقائق.
- نقوم بإحضار صينية كبيرة ونضع بها الخليط بعد إنزاله من علي النار ونتركه لمدة دقيقة حتي يبرد.
- نقوم بإحضار ورق العنب المسلوق والمقطع شرائح والجاهز علي اللف، ثم نقوم بوضع كمية صغيرة من الخليط على شريحة ورق العنب ونقوم بلغها جيد وتقفيلها من الجانبين جيدا.
- نقوم بإحضار حلة كبيرة ونقوم بدهنها بالسمنة جيدا ثم نضع بداخلها في قاع الحلة ورق من ورق العنب أي نفرشها، ثم نقوم بوضع أصابع ورق العنب الملفوف ونرصه جيدا في قاع الحلة وحتي تمتلئ.
- وبعد رص ورق العنب داخل الحلة نضع عليها كوب من شوربة المرقة، ثم نقوم بوضعها علي النار علي درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها وبعد عشرة دقائق نقوم بتهدئة النار ثم نتركها على النار الهادئة لمدة ربع ساعة تقريبا.
- وبعد ربع ساعة نقوم بانزال حلة محشي ورق العنب ونضعها في طبق التقديم ونقدمها لأسرتك لأحلي محشي ورق عنب.
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