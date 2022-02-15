طريقة عمل محشي ورق العنب الشهي والصحي وعلي كيفك والسهلة وأفضل من المطاعم الكبري

محشي ورق العنب من أحلي وأطعم أنواع المحشي المشهورة في كل أرجاء الوطن العربي وخاصة في مصر، والتي يحبها ويفضلها جميع أفراد الأسرة وخاصة الكبار، ويعتبر من أكثر أنواع المحشي التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة العامة، وكما أن محشي ورق العنب من أكثر الأطباق الرئيسية علي مائدة الطعام والتي بتعطي نكهة وطعم رائع وشهي، ولذلك يبحث العديد من السيدات عن أفضل طريقة لعمل المحشي والذي نقدمه من خلال طريقتنا المميزة لعمل أحلي وأطعم محشي ورق عنب.

طريقة عمل محشي ورق العنب ومكوناتها

المكونات

واحد كيلو ورق عنب.

واحد كيلو أرز أبيض.

واحد كيلو طماطم مخلوط.

بصلتان كبيرتان مقطعة إلى مكعبات.

ثلاث حزمات من البقدونس الأخضر المفروم.

نصف كيلو لحمة بلدي مفرومة.

ملعقة كبيرة من الكمون الحب.

ملعقة كبيرة من الفلفل الاسود المطحون.

ملعقة كبيرة من الملح.

اثنين مكعب من المرقة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمن.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار حلة كبيرة وعميق ونضع بها أربعة لتر من الماء، ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من الملح علي الماء، ثم نضيف ايضا ملعقة كبيرة من الكمون الحب في الماء ثم نضع الحلة علي النار ونتركها حتى تغلي.

نقوم بتقطيع ورق العنب ونضعها في الماء المغلي ونتركها علي النار لمدة خمسة دقائق.

وبعد أن يتم سلق ورق العنب نقوم بتقطيع ورق العنب الي شرائح قابله للف علي شكل صوابع.

طريقة عمل خلطة حشو ورق العنب