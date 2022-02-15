نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ بسكويت بالتمر ممكن تدوقيه أعملي بسكويت العجوة على أصوله بمقادير مظبوطة وبطعم دايب دوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير من النساء تهوى القيام بعمل المخبوزات البيتى بمختلف أنواعها، ومن أهم المخبوزات التي يحبها الكثير من الناس، ويطلب شرائها الكثير هو البسكوت بالعجوة، فهو من الأطعمة اللذيذة، والمفيدة لاحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية الهامة، كما أنه يمكن تحضيره في البيت بخطوات بسيطة ليصبح بنفس طعم الجاهز بل أفضل، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على كيفية إعداده في المنزل.

توجد فوائد كثيرة جداً للتمر مثل انه يساعد على زيادة الوزن ويغذي الجسم والجهاز الهضمي أيضاً كما أن للتمر أهمية دينيه كبيرة وأهمية غذائية اكبر، ويمد الجسم بالطاقة ويعالج الأنيميا وفقر الدم، ويدخل في كثير من الأكلات والحلويات أيضاً مثل عمل البسكويت بالتمر، وفي هذا المقال سوف نقدم طرق كثيرة لإعداد بسكويت التمر في المنزل.

بسكويت التمر لا زال من أنواع البسكويت الشهية المفضلة عند الجميع بلا استثناء بالرغم من أنواع البسكويت الغريبة المنتشرة في الوقت الحالي التي يتم حشوها بحشوات مختلفة ومبتكرة، يتم تحضير بسكويت التمر بخطوات بسيطة وأهم مكون فيه هو التمر المخلي أو العجوة، وتركز الأمهات على تحضيره في المنزل للأطفال لقيمه الغذائية العالية بجانب مذاقه اللذيذ.

يعتبر البسكويت من الحلويات التي يحبها الأطفال كثيرًا والتي يقبلون عليها دائمًا، والبسكويت أنواع كثيرة فهناك البسكويت السادة، والبسكويت بالشوكولاتة، والبسكويت بالعجوة، وغيرها من الأنواع، والبسكويت بالعجوة هو أفضل الأنواع فهو مفيد وصحي لاحتوائه على التمر الذي يمد الجسم بالطاقة والنشاط، كما أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها جسم الطفل، فنقدم لكي طريقة عمل بسكويت العجوة بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في مطبخك.

يوجد فوائد كبيرة للتمر حيث أنها يعمل على زيادة النشاط الجنسي وزيادة حيوية الدماغ لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الفسفور، يعالج أيضاً فقر الدم ويمنع من اضطراب الأعصاب وذلك لاحتوائه على كمية من السكر والبوتاسيوم ويتم استخدام التمر أيضاً لعلاج الإمساك لأنه يسبب ليونة الأمعاء، وبسكويت التمر من أفضل أنواع البسكويت ويفضل تناولها الكثير من الأطفال.

طريقة عمل بسكوت العجوة اللذيذ

يمكنكم عمل أشهى بسكوت بالعجوة فى المنزل ليستمتع به أولادك في أي وقت وطريقة التحضير كالأتي:

مكونات عمل بسكويت العجوة

كيلو من الدقيق الأبيض.

خمس ملاعق كبار من السمن.

ملعقتين كبار من النشا.

بيضة واحدة كبيرة الحجم.

خمس ملاعق كبار من السكر الناعم.

ملعقة من البيكنج باودر.

ملعقة واحدة من الفانيليا.

نصف كيلو من الخطوة المخلية.

ملعقتين كبار من الزبدة السايحة.

طريقة التحضير