أسهل طريقة لعمل أصابع البقلاوة بالفستق حضريها لعائلتك بأبسط المكونات

أصابع البقلاوة بالفستق، تعد أصابع البقلاوة بالفستق من أنواع الحلويات التركية المعروفة في بلاد الشام حيث يتم تحضيرها بأكثر من طريقة فمن الممكن أن يتم تحضيرها حلو أو موالح، تتميز بطعمها المحبوب عند الجميع من الصغار والكبار نظراً لطعمها اللذيذ، حيث تبحث كثيرًا من ربات البيوت عن طريقه تحضيرها في البيت بكل سهوله دون حاجة لشرائها من الخارج، لذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة تحضير أصابع البقلاوة بالفستق فتابعونا.

طريقة عمل أصابع البقلاوة بالفستق

تتميز البقلاوة بالفستق بكونها من الحلويات اللذيذة الشهية المفضلة عند الجميع، كما أن مكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل منزل وهي كالتالي.

المكونات:

عدد كوب واحد من السكر.

كوب من الفستق المطحون.

ثلاث ملاعق من ماء الورد.

عدد كوب واحد من السمن أو الزبدة.

لفه من ورق الجلاش أو ما يطلق علية الكلاج.

حوالي نصف كوب من السكر المطحون.

كوب كبير من الشربات ( قطر).

طريقة التحضير

يتم تجهيز الفرن على درجة حرارة 180 درجه مئوية.

بعد ذلك يتم إحضار وعاء مناسب ويوضع به السكر وماء الورد والفستق ويتم خلطهم جيداً.

نقوم بإحضار صينية مناسبة ويتم دهن كميه قليله من السمن بها.

بعد ذلك نقوم بفرد ورق الجلاش ونضع فوقها السمن ويضاف فوقها ورقة أخرى ويوضع لها السمن أو الزبدة، ويضاف لها كميه من خليط الفستق والسكر وماء الورد.

يتم إعادة نفس الخطوات مرة أخرى.

بعد ذلك يتم لف ورق الجلاش على هيئة أصابع طولية بالتساوي عن طريق الضغط عليها ولفها وتقطع إلى أصابع صغيرة.

نقوم بتجهيز باقي الكمية بنفس الطريقة إلى أن تنتهي الكمية الموجودة لدينا.

توضع أصابع البقلاوة في الصينية وترص بشكل جيد.

نقوم بوضع الصينية في الفرن على الرف الأوسط إلى أن يصبح لونها ذهبي.

بعد ذلك يتم إخراج الصينية من الفرن ويتم وضع الشربات وهو ساخن فوقها مباشرة ونقوم بتزيينها برشة من الفستق المطحون، يتم تقديمها باردة وبالهنا والشفا.

سر نجاح أصابع البقلاوة الهشة

يجب أن تكون المكونات المستخدمة لعمل البقلاوة بدرجة حرارة المطبخ.

يجب أن تكون العجينة هشه وبدرجة حرارة المطبخ.

عليك دهن صينية البقلاوة بالسمن قبل رصها بها لعدم التصاق البقلاوة بها.

يمكن تقطيع أصابع الجلاش قبل دخوله الفرن حتى لا يتكسر عند تقطيعه وهو ساخن.

عليك اتباع خطوات عمل البقلاوة بشكل صحيح حتى تحصلي على بقلاوة هشه ومقرمشة مثل الجاهزة تماماً.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قدمنا لكم طريقة تحضير أصابع البقلاوة بالفستق بالخطوات البسيطة، ولمزيد من المعلومات والوصفات يرجى ترك تعليق وسوف يتم الرد عليكم في اقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.