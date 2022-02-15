طريقه عمل شوكولاته ترافل في المنزل بخطوات بسيطة

طريقة عمل شوكولاته ترافل من أكثر الطرق التي يبحث عنها الكثير فهي غالية الثمن في المحلات، لذا فكرة تحضيرها في المنزل أفضل فكرة ممكن تحصل عليها فهي محببة من قبل الكثيرين من أطفال وكبار فهي تذوب في فمك تجعلك تشعر بالمتعة والسعادة كما يمكن أن تهديها لأصحابك ولذا سنتعرف على طريقة صنعها بكل سهولة فهي صغيرة الحجم عبارة عن مزيج من الشوكولاتة المذابة والقشدة الدافئة مما يعني أنها سهلة الصنع، لذا يمكنك الحصول على الترافل في متناول اليد لتقديم الهدايا أو تقديمه كحلوى بعد العشاء، وفي هذا المقال نقدم إليكم طريقة عمل شكولاتة ترافل في بيتك بأقل التكاليف الممكنة تابعونا لمعرفة المزيد.

مكونات عمل شكولاتة ترافل

تبحث العديد من السيدات عن مكونات عمل شكولاتة ترافل والتي يشتريها الأطفال من السوبر ماركت كل يوم بأموال كثيرة، لذلك يمكنك عمل شكولاتة ترافل المحببة لدى أطفالك في المنزل بمكونات اقتصادية، وهي كالتالي:

لوحين شوكولاتة بيضاء مقطعة.

ملعقتان كبيرتان زبدة.

ربع كوب كريمة خفق ثقيلة.

كوب رقائق شوكولاتة.

ملعقة كبيرة سمن.

مكسرات مفرومة ناعمة.

طريقة عمل شكولاتة ترافل

بحث الكثير من السيدات وأصحاب محلات الحلويات عن طريقة سهلة تمكنهم من صنع شكولاتة ترافل في مطبخك بخطوات سهلة الصنع، كل ما هو مطلوب من كل سيدة تريد أن تنجح في صنعها أن تتبع جميع نقاط تحضير الشكولاتة بدقة حتي تحصلين على قوام متماسك، حيث يمكنك استخدام هذه الشكولاتة في تغطية الكيك والجاتوه، قومي بتباع الخطوات التالية: