أسرار نجاح تحضير الحواوشي في المنزل مثل المطاعم

الحواوشى يعتبر من أكثر الأكلات الشعبية المحببة لدى الجميع الصغار والكبار حيث أنها ذات مذاق لذيذ وشهى غير شكلها المميز، هناك بعض الأقاويل تقول إن من ابتكر الحواوشى كان جزار مصرى حيث قام بوضع كمية من اللحم المفروم داخل رغيف من الخبز ثم قام بإدخاله الفرن وفى هذا المقال نقدم لكم طريقة تحضير الحواوشى المصرى بالبطاطا اللذيذ خطوة بخطوة وبمكونات موجودة فى كل بيت وبأقل التكاليف إليكم الوصفة.

طريقة تحضير الحواوشى المصرى بالبطاطا

يعتبر الحواوشي من أكثر الوجبات السريعة التي تتميز بثمن اقتصادي نوعاً ما مقارنة بالوجبات الأخرى والاصناف الأخرى السريعة الخاصه بالمطاعم ولكن بعيداً عن ذلك فإن الحواوشي من الوجبات العريقة التي يعشقها جميع الشعوب ويتم الإبداع في طريقة تحضيرها بشكل مبهر في ذلك الوقت ولم تعد الأمهات تعتمد على الطريقة التقليدية فقط وحشو اللحم بداخل الخبز أو العجين حيث يوجد أكثر من طريقة سواء الحواوشي بالخبز أو الحواوشي داخل العجين وفي جميع الحالات يصبح لذيذ وشهي ويكثر تساؤل الأمهات دوماً عن طريقة تحضير الحواوشي في المنزل خوفاً من التلوث الخارجي في المطاعم حيث تمتلك الأمهات وسواس من وجبات المطاعم السريعة لذلك موضوع اليوم عن طريقة تحضير الحواوشي في المنزل عبر السطور التالية.

مكونات الوصفة:

سبعة عشر رغيف من الخبز البلدى ويفضل أن يكون من سلطة الحجم “حسب الرغبة”.

ثمرتان كبيرتان الحجم من البطاطا .

زيت نباتى للقلى.

مكونات خليط اللحم:

ملعقة واحدة من زيت الزيتون “ملعقة كبيرة الحجم”.

اربعة فصوص من الثوم ونقوم بهرسه.

نصف كأس من البقدونس ونقوم بهرسه.

ربع ملعقة من الفلفل الاسود “ملعقة صغيرة الحجم”.

نصف كيلو غرام من اللحم المفروم.

ثمرتان من الفلفل الاخضر ونقوم بفرمة.

ثمرتان من الطماطم كبيرة الحجم المفرومة.

عودان من البصل الاخضر ونقوم بفرمه.

ملعقة صغيرة من الكمون المصحون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

مكونات خليط الحشو:

كأس كبير الحجم من جبن الموتزاريلا المبروش.

كوبان من جبن الشيدر المبروش.

طريقة التحضير: