نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ازدادي جمالاً.. تطويل الرموش وتكثيفها بوصفة سحرية كأنك تضعي الرموش الصناعية بدون ماسكرا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر وصفة تطويل الرموش وتكثيفها من الحاجات التي لا يمكن لك الاستغناء عنها، فجمال الرموش من شأنه أن يبرز جمال عينيك، استمدي جمالك من الطبيعة، والهدى عن الأشياء الغير طبيعية، اهتمي بجمال عينيك، أول ما يلفت الانتباه إلى المرأة هو العينين، جمال لغة العيون لا يكتمل إلا بالعيون الجميلة، التي تتزين برموش طويلة وكثيفة، اعتنى بجمال عينيكى حتى تزيد من جمالك.

تطويل الرموش وتكثيفها

استخدمي الوصفات الطبيعية لإكساب رموشك الطول والكثافة، المنطقة حول العين رقيقة جدا، تعاملي معها برفق، إليك وصفات طبيعية كالآتي:

وصفة زيت الخروع

يعتبر زيت الخروع من الزيوت المفيدة جدًا والمعروفة لدى الجميع في عملية تطويل الرموش، يتميز زيت الخروع بقدرته على إنبات شعر الرموش من الجذور، يمكنك تنظيف المنطقة حول العين برفق، باستخدام زيت الخروع على الرموش برفق، ويترك من المساء للصباح، ثم يغسل بالماء الفاتر، تكرر العملية لمدة شهر للحصول على نتائج مذهلة.

زيت الزيتون لإطالة الرموش

يتميز زيت الزيتون بأنه من شجرة مباركة، يحتوي على العديد من العناصر التي تفيد البشرة، كما أنه مفيد جداً في إطالة الرموش، يمكنك استخدام زيت الزيتون يوم بعد يوم، تنظف العين، تدهن الرموش بقليل من زيت الزيتون في المساء، يترك لمدة ساعة ثم يشطف بالماء، تكرر الوصفة حتى الحصول على رموش طويلة وقوية.

وصفة الشاي الأخضر

لا تدع هذه الفائدة الرهيبة للشاي الأخضر تفوتك، بالشاي الأخضر يحتوي على مادة مضادة للأكسدة والتي من

شأنها المحافظة على نضارة المنطقة حول العين وإزالة السواد حول العين، بالإضافة إلى تعزيز إطالة الرموش

وتكثيفها، يمكنك غلى ملعقة من الشاي الأخضر في نصف كوب ماء، ثم عمل كمادات منها على العين في المساء،

تكرر الوصفة يوميا.

وفي الختام، عزيزتى استخدامك وصفات تطويل الرموش وتكثيفها الطبيعية المذكورة في المقال تجعل عينيك جميلة

تتمتع برموش كثيفة وتزيد من جمالك، كل ما عليكى تطبيق الوصفة المناسبة لك يوميًا، واستمتعوا بالنتائج الرائعة،

التي تزيد من جمالك، وجمال العينين يجعل نظرتك جميلة وساحرة، ويزيد من جاذبيتك لدى الآخرين، ويجعل طلتك

مميزة وفريدة.