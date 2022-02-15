أسرع أكلة في البرد.. أصابع الثوم والجبنة الرهيبة لأحلى سناك يدفي في برد الشتا لازم تجربوه

تعتبر أصابع الثوم والجبنة من المقبلات اللذيذة التي يحبها الكبار والصغار لذلك يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة تحضيرها، وتهتم الأمهات بتناولها لأطفالها لأنها غنية بالكثير من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، والتي تعطيهم الكثير من الفوائد بالإضافة إلى أنها تعطي الشعور بالدفء في برد الشتاء، كما انها غير مكلفة ويتم تحضيرها بمكونات بسيطة.

أصابع الثوم والجبنة

لا تحتاج هذه الوصفة إلى مجهود كبير في تحضيرها، ويمكن تحضيرها في فترة زمنية قصيرة أيضًا بإتباع خطوات محددة كالتالي:

المقادير

كوبان ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب واحد من اللبن الدافئ.

ملعقتان صغيرتان من الخميرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون الخام.

ملعقة صغيرة من كل من الملح، الثوم البودر.

مقادير الصوص

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

مكعبان من الجبن الكيري.

ملعقة كبيرة واحدة من الثوم المفروم.

كوب من الجبنة الموتزاريلا.

فطيرة الثوم والجبن

نضع الخميرة والسكر في كوب اللبن، ويتم تقليبهم جيدًا ويغطى الكوب ويترك جانبًا لمدة عشرة دقائق حتى يخمر ويبدأ في الفوران.

نحضر وعاء عميق ونضع فيه الدقيق، وزيت الزيتون، والملح، والثوم البودر، ونقلبهم مع بعض جيدًا.

يتم إضافة الحليب والخميرة إلى الدقيق تدريجيًا مع العجن.

يتم الاستمرار في العجن مدة لا تقل عن عشرة دقائق حتى تأخذ العجينة القوام اللين.

تغطى العجينة وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة على الأقل حتى تخمر.

نفرد العجينة على سطح يوجد عليه الدقيق حتى يصبح سمكها رفيع.

تشكل العجينة إلى أصابع أو إلى أشكال أخرى حسب الرغبة.

تغطى العجينة وتترك حتى يتضاعف حجمها مرة أخرى لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

يتم تحضير الصوص من خلال إضافة جميع المكونات مع بعضها وتقليبها جيدًا حتى تأخذ قوام كريمي.

يوضع الصوص على سطح العجينة ويوضع أيضًا الجبنة الموتزاريلا.

يتم تسخين الفرن قبل إدخال هذه الأصابع بحوالي عشر دقائق حتى يتم تسخينه.

توضع الصينية في الفرن وتترك حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.

يتم إخراجها من الفرن وتكون جاهزة للتقديم.

في نهاية مقال أصابع الثوم والجبنة قد تحدثنا عن طريقة تحضيرها بشكل مفصل من خلال ذكر المقادير بكل دقة، ووضع الخطوات الصحيحة التي يتم اتباعها بكل سهولة للحصول على أشهى وألذ أصابع الثوم المضاف إليها الجبن يحبها الكبار والصغار ويطلبونها مرات كثيرة بعد ذلك.