“ابهري ضيوفك”.. كيكة البسكويت الباردة الليزي كيك السهلة في 10 دقائق من أطيب الحلويات بدون فرن وبدون بيض

تعد كيكة البسكويت من الوصفات السهلة التحضير والسريعة، ولا تحتاج إلى فرن للتسوية، يمكنك عمل حلوى لذيذة الطعم وشهية لأفراد أسرتك، باقل وقت اسعدى كل من حولك، قدمى لهم كل ما هو لذيذ، واجعلي من هذه الوصفة طبق السعادة التى تقدميها لاسرتك، ويمكن لأفراد عائلتك مساعدتك في تحضير هذا النوع من الكيك اللذيذ والسهل التحضير.

طريقة عمل كيكة البسكويت

البسكويت من الأطعمة الخفيفة والذيذة والتي يقبل عليها الأطفال، لذا فهذا النوع من الكيك مفضل لدى الأطفال وإليك الطريقة كالتالي:

المقادير

علبتين بسكويت.

250 جرام سكر.

لتر لبن حليب.

150 جرام دقيق أبيض.

100 جرام مسحوق الشيكولاته.

50 جرام جوز الهند.

50 جرام من النشا.

مكعب زبدة.

طريقة عمل ليزي كيك

طحن البسكويت جيدا سواء باليد أو في الكبة، ثم يفرد في صينية مناسبة بحيث لا يزيد ارتفاعه عن 1سنتيمتر.

عمل صوص، لعمل طبقات بالتبادل مع البسكويت، نقوم بمزج مسحوق الشيكولاتة مع السكر والنشا والدقيق في الحليب، يقلب الخليط على البارد ثم يرفع على النار، بعد الغليان نضيف جوز الهند والزبدة، ثم تركه يهدأ.

بعد عمل الصوص، نقوم بعمل طبقات من البسكويت والصوص حتى ينتهى البسكويت، نضع باقي الصوص على وجه الصينية.

نقوم بتبريد الكيك في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين، ثم بعد ذلك تقدم بشكل جميل حسب ذوق ربة المنزل.

طريقة عمل كيكة اللوتس الباردة

كريمة اللوتس من الأطعم الجديدة، والمفضلة لدى الأطفال ويمكنك استخدامها مع بسكويت اللوتس لتعزيز النكهة كالتالي:

المقادير

علبتين بسكويت اللوتس.

250 جرام سكر.

نصف لتر لبن حليب.

350 جرام كريم شانتيه.

عبوة صغيرة من كريمة اللوتس.

مكعبين زبدة

كيكة اللوتس بالبسكوت

يطحن البسكويت جيدا، ويضاف إليه الزبدة، ثم تفرد طبقة من البسكويت في قاع صينية.

يضاف السكر إلى الكريم شانتيه مع اللبن ويخفق جيدًا، ثم تضاف إليها كريمة اللوتس.

ثم توضع طبقات بالتبادل بين البسكويت والكريمة المخفوقة.

توضع في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات، ثم تكون جاهزة للتقديم.

وفي الختام، طريقة كيكة البسكويت من الطرق السهلة والسريعة والتي يمكن أن تسعدي بها أفراد أسرتك، سهلة التجهيز ويمكنك عمل هذا الصنف من الحلوى كنوع من التجديد، كما أنها لا تحتاج إلى وقت وجهد كبير، ويستمتع بها الأطفال ويقبلون عليها، لأنها من مكون البسكويت، وهو محبب لدى الأطفال، ويمكنك التنويع بين الأطعم المختلفة كما هو مذكور في المقال حسب ما يفضله أفراد عائلتك.