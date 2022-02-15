سناك رهيب.. أصابع البطاطس بالجبنة مقرمشة وتذوب في الفم لوصفة رهيبة يعشقها للكبار والصغار

أصابع البطاطس بالجبنة من الأكلات اللذيذة التي من الممكن أن تدخل في نطاق المقبلات ويمكن وضعها على السفرة بجانب الأطعمة الرئيسية ويمكن تناولها في جميع الوجبات سواء الإفطار أو الغداء أو العشاء، ويوجد إقبال كبير على البحث عن طريقة تحضيرها وذلك لأن الأطفال يعشقونها بجانب طبق من الكاتشب لإضافة النكهة اللذيذة إليها.

أصابع البطاطس بالجبنة

يمكن تحضير أصابع البطاطس المضاف إليها الجبن بكل سهولة ومن خلال خطوات معينة يتم اتباعها وفي فترة زمنية قصيرة لأنها لا تحتاج إلى وقت طويل في تحضيرها والطريقة كالتالي:

المقادير

ثلاثة حبات من البطاطس.

حبة واحدة من البصل.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق الأبيض.

كوبان من الجبنة الموتزاريلا.

بيضتان.

كوب من البقسماط المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من كل من الملح، الفلفل الأسود، الزعتر، الكمون.

زيت غزير للقلي.

طريقة عمل بطاطس مقلية بالجبنة الموزاريلا

تقشر البطاطس وتقطع إلى مكعبات وتغسل جيدًا.

نحضر وعاء عميق ونضع فيه الماء ونضعه على النار ونتركه حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

توضع البطاطس في الماء وتترك حتى تنضج تمامًا.

تصفى البطاطس من الماء وتوضع في وعاء وتهرس جيدًا حتى يصبح قوامها ناعمًا.

يتم فرم البصل في الكبة فرمًا ناعمًا ويتم إضافته إلى البطاطس.

يوضع كل من بيضة واحدة فقط والدقيق والملح والبهارات على البطاطس ويتم تقليبهم حتى تتداخل جميع المكونات في البطاطس.

يتم تشكيل العجينة على شكل أصابع ويتم وضع الجبنة الموتزاريلا داخلها.

يتم تكرار ذلك حتى يتم انتهاء كمية البطاطس.

يتم إحضار طبق به بيض مخفوق وطبق آخر به بقسماط مطحون.

توضع أصابع البطاطس في البيض ثم توضع في البقسماط وتكرر العملية حتى انتهاء الكمية.

تترك البطاطس في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى ترتاح.

نحضر مقلاة ونضع فيها زيت غزير للقلي ونضعها على النار.

نضع أصابع البطاطس في الزيت حتى تأخذ اللون الذهبي.

تخرج البطاطس من الزيت على ورق المطبخ.

تقدم ساخنة مع الكاتشب.

في نهاية مقال أصابع البطاطس بالجبنة قد تحدثنا عن كيفية تحضيرها بكل سهولة خطوة تلي الأخرى، وذكرنا المقادير التي لا يمكن الاستغناء عنها بكل دقة أيضًا وعند اتباع هذه الخطوات يتم الحصول على البطاطس بألذ مذاق لها.