لوك جديد.. صبغ الشعر ثلجي لؤلؤي في المنزل لدرجة رائعة ووفري فلوسك على طريقة أشهر مراكز التجميل

صبغ الشعر ثلجي لؤلؤي من الألوان المميزة والجريئة، تميزي بكل ما هو جديد، لونى شعرك كيفما تشائين، الشعر الصحي والمسترسل بالألوان المميزة يجعل منك مثل النجمات، تألقي وجددا في نفسك واجعلي من الطبيعة كنز يمكنك استغلاله، اعتنى بجمال شعرك فهو عنوانك، الشعر الصحي اللامع يميز أصحابه عن غيرهن من النساء، كوني من ذوات الشعر المميز، بإطلالتك الجديدة وألوانها المميزة.

صبغ الشعر ثلجي لؤلؤي

لون مميز وجريء، تحرري من قيودك الداخلية واستمتعي بكل الألوان، يمكن استخدام اللون الثلجي اللؤلؤي كالتالي:

صبغة الشعر باللون الفضي.

وصبغة الشعر باللون الرمادي الفاتح.

صبغة للشعر باللون الثلجي.

ماء أكسجين.

فازلين طبي.

ميش الشعر البلاتيني

اخلطي صبغة الشعر باللون الفضي مع اللون الرمادي مع اللون الثلجي في وعاء، ضعي محتويات كل عبوة من الصبغة، اخلطيهم جيدا.

يغسل الشعر جيدًا بنوع الشامبو المناسب لشعرك.

باستخدام فرشاة يتم المرور على الشعر، وتدليكه برفق، ثم يقسم الشعر حسب غزارة شعرك.

تحدد بدايات الوجه بالفازلين حتى لا يتعرض الجلد الصبغ.

يتم تطبيق الصبغة على الشعر، توزع جيدا على الشعر بشكل متساوي وتعطى الشعر بأكمله.

تترك لمدة خمس وعشرين دقيقة، ثم تشطف بشامبو خال من المواد الكيميائية.

نصائح للمحافظة على الشعر بعد الصبغة

لا تجعلي شعرك عرضة لأشعة الشمس الضارة، بل يجب المحافظة عليه.

اشربي الماء، حتى لا يتعرض شعرك للجفاف.

ابعدي عن ملمعات ومثبتات الشعر الكيميائية، التي من شأنها تلف الشعر وزيادة التساقط.

استخدام البلسم المناسب لنوعية شعرك، وذلك بعد غسل الشعر للمحافظة على طراوة الشعر ومنع تقصفه.

مشطي شعرك دائمًا برفق، استخدمي فرشاة أو مشط غير مدبب السنون.

استخدمي توك وإكسسوارات للشعر من مواد قطنية.

وفي النهاية، استخدامك صبغ الشعر ثلجي لؤلؤي من الألوان المميزة جدا، دللي نفسك وشعرك باختياراتك الجميلة والمميزة، واكبي أحدث الألوان، أخرى من الألوان التقليدية، اللون الثلجي اللؤلؤي يتميز بأنه يليق على جميع أنواع البشرة، انطلقي وتألقي مثل الفنانات وعارضات الأزياء، فجمالك حرية شخصية لك، فقوة شخصية المرآة تظهر من إطلالتها المميزة والمتنوعة والفريدة.