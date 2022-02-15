كيك البرتقال في الخلاط في5 دقائق لكيك هش وخفيف وهذا هو سر نجاح أي كيك لن تفشل منكِ بعد الآن

كيك البرتقال من أكثر أنواع الكيك الشهية والتي تتسم بمذاق خاص وهي تشتهر بسهولة تحضيرها ونكتها المحببة للأطفال قبل الكبار، وهي غنية بالفيتامين “C”، وتقوم السيدات دائماً بتحضيرها لتقديمها على الفطور للأطفال مع الحليب الساخن أو الكاكاو أو للكبار بجانب كوب من الشاي الساخن للتدفئة في هذا الشتاء.

كيك البرتقال

تتميز أنواع الكيك الهش بالحمضيات بأنها لها مذاق خاص ولذيذ من انوع الكية الاسفنجية، لذلك نعرض لكم الكيكة الهشة بالبرتقال

طريقة عمل كيكة البرتقال

المكونات اللازمة لعمل كيكة برتقال الهش نقوم بإحضار الآتي:

عدد 2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب عصير برتقال يفضل أن يكون طازج.

ومقدار كوب من السكر الأبيض.

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من البيكينج بودر.

نصف كوب زيت ذرة أو 3 ملاعق زبد.

ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.

وملعقة صغيرة فانيلا سائلة.

رشّة ملح.

أسهل طريقة كيكة البرتقال

بعد القيام بإحضار المكونات سوف نوضح لكي سيدتي كيفية القيام بخلط المكونات معا وصنع الكيك:

أولا قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 حتى يكون جاهز لطهي الكيك، وهذه من أسرار نجاح الكيك أن يكون الفرن ساخن جداً.

بعد ذلك تجهيز صينية الكيك ودهنها بالزبد ورشة صغيرة من الدقيق واتركيها جانبًا.

ثم قومي بخلط البيض والسكر معا حتي التجانس باستخدام المضرب الكهربائي أو الخلاط.

بعد ذلك أضيفي الزيت أو الزبد تدريجيًا إلى المزيج حتى يصبح الخليط بدون أي تكتلات.

ثم قومي بإضافة كوب من عصير البرتقال وبشر قشر البرتقال إلى المزيج واستمري في الخفق.

بعد ذلك أضيفي البيكنج باودر ورشّة الملح إلى الدقيق ويقلب سويا.

ثم ابدئي بإضافة الدقيق تدريجيًا إلى مزيج البيض والسكر مع الاستمرار في الخفق ليصبح عجين متماسك، ثم إضافة الفانيليا ويقلب الخليط.

بعد ذلك يوضع الخليط في الصينية، وتدخل الفرن لمدة 20 دقيقة مع تخفيف درجة الحرارة إلى 140 درجة، ويتم تركها حتى ترتفع وتنضج ويتغير لونها.

بعد مرور الوقت أخرجي الكيكة من الفرن واتركيها تبرد.

وهكذا نكون وضحنا في المقال طريقة عمل كيك البرتقال وأهميتها والمقادير وكيفية عملها، مع التأكيد أنها غنية بالفيتامين والمعادن اللازمة لحماية مناعة الطفل مع وجود فصل الشتاء والبرد القارس، ويمكن أن تزين الكيك بالعديد من أنواع الصوصات المختلفة مثل صوص الفانيليا أو التوفي وتقديمها في المناسبات كنوع من أنواع الكيكات الأكثر تميزا.