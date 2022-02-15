مكون مذكور في القرآن لتطويل وتكثيف الشعر وصفة معجزة ستتفاجئي من النتيجة

يحدث تساقط الشعر لكثير من السيدات في مختلف الاسباب مثل، أمراض معينة أو تناول بعض الأدوية أو التغيرات الهرمونية، ولكن عند حالة تساقط الشعر ترغب السيدات في الحفاظ على شعرها في أسرع وقت ممكن، وربما سمعت عن مكون واحد مذكور في القرآن الكريم لتكثيف وإطالة الشعر بأسرع وقت، وهو مكون البصل حيث يبدو أن عصير البصل يمكن أن يكون وصفة منتظرة للأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر، تابعوا معنا لمعرفة الطريقة الفعالة.

مكون واحد مذكور في القرآن الكريم لتكثيف وإطالة الشعر بأسرع وقت

وصفة البصل لعلاج تساقط الشعر بسيطة للغاية، إليك الخطوات التالية:

قشر أربعة حبات بصل وقطّعها إلى قطع صغيرة.

قم بإزالة عصير البصل من القطع المقطعة عن طريق عصرها يدويًا أو باستخدام عصارة أوتوماتيكية.

نخلط البصل في الخلاط حتى يتحولوا إلى عجينة، ثم نضع المعجون الناتج في قطعة قماش خاصة مثل قماشه لعمل الجبن.

ثم اعصرها واضغط على القماش حتى يتم استخلاص كل العصير من معجون البصل.

بعد ذلك يضاف عصير البصل مباشرة على فروة الرأس مع التركيز على جذور الشعر.

استخدم بعض الزيوت الأساسية ، مثل: زيت النعناع أو زيت البنفسج أو زيت إكليل الجبل لتقليل النكهة القوية واللاذعة للبصل.

فوائد عصير البصل لتكثيف وإطالة الشعر