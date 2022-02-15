نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون مذكور في القرآن لتطويل وتكثيف الشعر وصفة معجزة ستتفاجئي من النتيجة في المقال التالي
عمر شويل - جدة مكون مذكور في القرآن لتطويل وتكثيف الشعر وصفة معجزة ستتفاجئي من النتيجة - ثقفني
يحدث تساقط الشعر لكثير من السيدات في مختلف الاسباب مثل، أمراض معينة أو تناول بعض الأدوية أو التغيرات الهرمونية، ولكن عند حالة تساقط الشعر ترغب السيدات في الحفاظ على شعرها في أسرع وقت ممكن، وربما سمعت عن مكون واحد مذكور في القرآن الكريم لتكثيف وإطالة الشعر بأسرع وقت، وهو مكون البصل حيث يبدو أن عصير البصل يمكن أن يكون وصفة منتظرة للأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر، تابعوا معنا لمعرفة الطريقة الفعالة.
مكون واحد مذكور في القرآن الكريم لتكثيف وإطالة الشعر بأسرع وقت
وصفة البصل لعلاج تساقط الشعر بسيطة للغاية، إليك الخطوات التالية:
- قشر أربعة حبات بصل وقطّعها إلى قطع صغيرة.
- قم بإزالة عصير البصل من القطع المقطعة عن طريق عصرها يدويًا أو باستخدام عصارة أوتوماتيكية.
- نخلط البصل في الخلاط حتى يتحولوا إلى عجينة، ثم نضع المعجون الناتج في قطعة قماش خاصة مثل قماشه لعمل الجبن.
- ثم اعصرها واضغط على القماش حتى يتم استخلاص كل العصير من معجون البصل.
- بعد ذلك يضاف عصير البصل مباشرة على فروة الرأس مع التركيز على جذور الشعر.
- استخدم بعض الزيوت الأساسية ، مثل: زيت النعناع أو زيت البنفسج أو زيت إكليل الجبل لتقليل النكهة القوية واللاذعة للبصل.
فوائد عصير البصل لتكثيف وإطالة الشعر
- نشرت أبحاث نتائجها في مجلة الصحة، وقد وجد أن وضع كمية صغيرة من عصير البصل على فروة الرأس يمكن تكثيفه في بعض حالات الشعر.
- كما اشتملت الدراسة على مشاركين يعانون من داء الثعلبة، وهو نوع من تساقط الشعر يترك مناطق من بصيلات الشعر في مناطق مختلفة من فروة الرأس.
- بعد أسبوعين من تناول عصير البصل مرتين يوميًا من المشاركين في الدراسة، وجد أن الشعر بدأ في النمو.
- الجدير بالذكر أن 74٪ من المشاركين بدؤوا في نمو الشعر بعد 4 أسابيع، في حين ارتفعت النسبة إلى 87٪ بعد التمسك بعصير الطماطم، لتساقط الشعر لمدة 6 أسابيع.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ