طريقة عمل كرات جوز الهند ذات المذاق المميز في المنزل مثل محلات الحلواني بأقل التكاليف

تعتبر كرات جوز الهند من الحلويات المشهورة والشهية والتي يحبها الكبار والصغار ويمكن تقديمها للأطفال ومكوناتها بسيطة وغير مكلفة للوقت والجهد ويمكن عملها بالكاكاو أو القشطة وتحتوي كرات جوز الهند على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة لأنه يحتوي على جوز الهند الذي يساعد على تخفيف وزن الجسم ويحتوي على خصائص مضادة للفطريات ويبحث الكثير من الأمهات عن طريقة تحضير كرات جوز الهند لأفراد الأسرة، تابعوا معنا قراءة هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيره.

طريقة عمل كرات جوز الهند ذات المذاق المميز

كوبان من جوز الهند

بياض خمس بيضات

كوب من السكر البودرة

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

ملعقة صغيرة من الزبدة اللينة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

طريقة تحضير كرات جوز الهند في البيت بالخطوات

نحضر إناء ونضع به بياض البيض ونقوم بخلطهم باستعمال الخلاط الكهربائي أو المضرب حتى يتكون لدينا خليط كريمي.

ثم نضيف السكر البودرة بالتدريج مع الاستمرار في الخلط ثم نضيف الفانيليا مع الاستمرار في الخلط جيدا.

بعد ذلك نضيف جوز الهند إلى خليط البياض ونحركه باستخدام الملعقة حتى تختلط المكونات جيدا.

نحضر طاسة غير لاصقة ونضع بها الزبدة على نار متوسطة ثم نضيف خليط البياض ونقلبه لمدة حوالي خمس دقائق جيدا حتى تتجانس جميع المكونات.

نرفع الخليط من على النار ونتركه فترة قليلة حتى يبرد ثم نضيف البيكنج باودر ونضع الخليط في كويس من النايلون ونثقبه من ناحية الزاوية.

ثم نحضر صينية ونضع بها ورق من الزبدة ونقوم بتشكيل كرات جوز الهند إلى كرات متوسطة في الحجم ورصها في الصينية ويجب الحرص على إبعاد الكرات عن بعضها.

بعد الانتهاء من تشكيل جميع العجينة نضع الصينية في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة متوسطة لمدة دقائق حتى تنضج جيدا وتصبح كرات جوز الهند ذهبية اللون.

بعد ذلك نخرج صينية كرات جوز الهند من الفرن ونتركها حتى تبرد ونقوم برصها في التقديم، وبالهنا والشفا.

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