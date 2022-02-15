بكيس خميرة اعملي أقوى كيراتين طبيعي لفرد شعرك وشعر بنتك في أقل من ساعة

من الممكن البحث عن مكونات طبيعية من شأنها تحسين وتعزيز جمال الشعر وفرده، وليس هذا فقط فإن الميزة الأولى والأخيرة للخلطات الطبيعية هي أنها تدعم الشعر من خلال عمق ومساحة الشعر نفسه وهي الجذور، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على الوصفة التي تعتبر من الأفضل بكيس خميرة عمل اقوى كيراتين طبيعي لفرد شعر البنات والكبار في أقل من نصف ساعة، حيث أن للخميرة فوائد عديدة للشعر منها قدرتها على تقوية بصيلات الشعر وزيادة لمعانها وتنعيمها وترطيبها، ومن الأسفل نقدم تفاصيل الوصفة وعملية تحضيرها بالتفصيل.

كيس خميرة عمل اقوى كيراتين طبيعي لفرد شعر البنات والكبار

المكونات

كيس خميرة ويفضل أن تكون فورية.

ملعقتان حليب سائل.

ملعقة حليب بودرة.

ملعقة سكر.

بيضة واحدة.

ملعقة نشا.

زيت زيتون.

زيت خروع.

زيت ياسمين.

طريقة التحضير

في البداية، يمكننا خلط هذه المكونات في وعاء كبير لتجنب سقوط أي مكون من الخليط في الوعاء حتى نلتزم بالكمية.

ثم علينا أن نقلب جيداً من أجل الخلط الجيد مع الخفق، والخفق لعمل خليط ناعم جدًا متجانس ومن ثم يكون التطبيق أبسط وأسهل بكثير.

يجب أن يتم التحضير ببطء، ويتم خلط الخميرة باللبن والسكر في البداية، ثم نضيف المكونات الإضافية.

كما يجب التأكد من أن الخميرة تعمل أم لا، لأن الخليط يعتمد على إجراءات مكون البوتاسيوم.

فرد الشعر الخشن وتنعيمه بالخميرة وزيت جوز الهند

المكونات

خميرة، ملعقتان كبيرتان.

معلقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير