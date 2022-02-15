تفريزات رمضان.. اسرار تفريز الكرنب من غير ما يجلد منك أبدًا كأنه لسه طازة بطريقة سهله بدون تعب

تفريزات رمضان.. اسرار تفريز الكرنب من غير ما يجلد منك أبدًا تعتبر طريقة تفريز الكرنب وتخزينه لفترات طويلة في الثلاجة أو الفريزر هي الطرق الأكثر بحثًا حيث أن الكرنب هو واحد من أفضل الأكلات التي نحبها جميعًا ويشتهر بها المطبخ المصري، ولأن الكرنب يأتي في مواسم معينة وشرائه في غير مواسمه يكون غالي الثمن بعض الشيء، ولذلك تقوم بعض ربات البيوت بتخزينه في المنزل ولكن أحيانًا يتلف الكرنب بسبب تخزينه بطريقة خاطئة وسنقوم بتوضيح أكثر من طريقة صحيحة يمكنكم من خلالها تخزين الفريزر.

طريقة تفريز الكرنب بدون أن يجلد

قومي بتقطيع الكرنب أولًا إلى قطع مستطيلة متساوية في الحجم ويجب فصل العروق عن الورق بالسكينة أو المقص.

ضعي قطع الكرنب التي قمتي بتحضيرها في وعاء به كمية من الماء المغلي وأضيفي إليه كمية من الكمون ثم اتركيه لعدة دقائق حتى يتجانس مع الكرنب داخل الماء.

بعد أن يصبح الكرنب طري قليلًا ومتماسك القوام غير فاسد قومي بتصفيته جيدًا من أي قطرات ماء وابدئي في رّصه وحفظه في أكياس ثلاجة وأحكمي غلقها جيدًا.

يجب أن تكون الكميات صغيرة حتى يتم حفظ كمية كبيرة بداخل الكيس الواحد ويتم تجميده لفترات متساوية واتركيه داخل الفريزر لفترات طويلة.

أخرجي الكيس عندما يحين وقت استخدامك له واتركيه يتفكك من الثلج قبل ساعة من استخدامك له ثم ابدئي بلفه وحشوه.

يجب أن تراعي أن الكرنب يتم تطريته فقط في الماء الساخن وليس سلقه حيث أنه إذا وصل إلى درجة السلق لا يصبح قابلًا للتخزين ويصبح متهرئًا.

طريقة تخزين الكرنب بدون سلق

بدون استخدام أي ماء يمكنك تخزين وتفريز الكرنب بسهولة ولفترات طويلة بدون أن يفسد من خلال اتباع الخطوات التالية:-