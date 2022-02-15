لشهر رمضان.. عجينة القطايف الاصلية بنفس الطعم الجاهز وسر نجاحها ومكوناتها المظبوطة

لشهر رمضان.. عجينة القطايف الاصلية بنفس الطعم الجاهز مع اقتراب مجئ شهر رمضان المبارك تشتد عمليات البحث على الإنترنت على طريقة عمل عجينة القطايف، فالقطايف والكنافة هي أشهر الحلويات التي نقوم بتحضيرها خصيصًا على موائد رمضان خاصة في المناسبات والعزومات، ونقوم بشراء عجينة القطايف جاهزة بشكل شبه يومي في رمضان لتحضيرها ولكن يمكنك تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة ويمكنك عمل القطايف بحشوات مختلفة ومميزة حتى تنال إعجاب الأشخاص التي تقدميها لهم.

طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل

مكونات الطريقة:-

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

رشة ملح طعام.

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كأسان من الماء الفاتر.

مسحوق بيكنج باودر بمقدار ملعقة كبيرة واحدة.

خطوات تحضير العجينة:-

قومي بإضافة الدقيق الأبيض والبيكنج باودر والملح والخميرة الفورية مع بعضهم جيدًا في وعاء مناسب ثم أضيفي الماء الدافئ إلى المزيج بالتدريج.

حركي المزيج جيدًا حتى يصبح متجانس وقوامه قوام عجينة متماسكة وطرية ثم قومي بتغطية الوعاء بقطعة قماش نظيفة ثم اتركيه في أرضية غرفة درجة حرارتها مناسبة وغير مضيئة نهائيًا.

بعد أن تتركي العجينة لعدة ساعات يتضاعف حجمها وتختمر وتصبح ذات فقاعات هوائية ثم قومي بإحضار مقلاة البوتاجاز.

ضعي طاسة القلي على البوتاجاز وقومي بوضعها على النار وبداخلها كمية من الزيت حتى يسخن ثم قومي بصب كمية من العجين في الطاسة حتى تصبح دائرة صغيرة بمقدار ملعقتان كبيرتان من العجينة.

قومي بتقليب العجينة الدائرية في الطاسة وقلبيها على جميع جوانبها حتى تنضج من جميع الجوانب.

طريقة تحضير القطايف بالمكسرات