طريقة عمل الجبنه المثلثات ( النستو ) بطعم الجاهز وبخطوات مضمونة

جميع الأطفال تعشق تناول الجبنة

المثلثات ( النستو ) المعلبة بأي وقت وهي من الأطباق الرئيسية لوجبتي الفطور والعشاء وتعتقد الآمهات أنها تحتوي على فوائد مغذية وغنية بالعناصر ومن اهمها الحليب الغنية بالكالسيوم ولكن أعتقادتهم خاطئة تماماً كثر من الشركات المعروفه تعتمد على صنعها بمكونات وأطعمة بديله ودهون مهدرجة خطيرة على صحة الأنسان، وكثير من الأمهات عندما يتم أطفالهم الشهر الرابع وتبدء بأدخال الطعام لهم تكون أول قائمة الطعام هي الجبنة النستو.

عزيزتي الأم حافظي على سلامة أسرتك وأطفال وحضريها لهم بالمنزل بعناصر مغذية مثل الجبن القريش والحليب الطازج أو المجفف ولها طرق عديدة لصنعها بطريقة مضمونة ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم أسهل الخطوات لتحضرتها بالمنزل بتكلفة قليلة وبمكونات متوفرة بكل منزل.

طريقة عمل الجبنة المثلثاث

المكونات

نصف كيلو جبنة قريش طرية.

كوب حليب سائل.

كوب حليب مجفف.

كوب الأ ربع زبدة لينة بدرجة حرارة الغرفة.

علبة جبنة مثلثات.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير

نضع في الخلاط الكهربائي نصف المكونات ماعاد الحليب السائل.

نصب نصف الكوب الحليب السائل ونخفقهم جيداً حتى يصبح الخليط كريمي.

نصب الكمية في طنجرة عميقة، ثم نضيف باقي المكونات ونضربهم جيداً.

أذا كان الخليط به تكتولات يصفي بالمصفاه حتى نحصل على خليط سائل كريمي.

نضغ الطنجرة على نار متوسطة، حتى نرى فقعات على الوجة.

نرفعها ونتركها تبرد تماماً نحضر صينية الانجلش كيك، ندهنها بقليل من الزيت النباتي.

نصب الخليط بالصينية ونضعها بالثلاجة لمدة لا تقل عن خمس ساعات.

نغطيها بورق الفويل، حتى ينشف الوجه، ثم نخرجها ونقطعها حسب الرغبة قطع مثلثات أو مربع مثل الكيري.

طريقة عمل الجبنة النستو

المكونات

كوبان حليب بدرجة حرارة الغرفة.

ربع كوب زيت نباتي.

ملعقتان كبيرة زبدة لينة.

أربع ملاعق كبيرة جبن كريمي.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

ملعقة ونصف صغيرة ملح.

ثلاث ملاعق كبيرة ممسوحة دقيق.

طريقة التحضير