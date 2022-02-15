أسرار نبات البقدونس على الريق الخارقة مالا تعرفه عن أهمية واستخدامات عشبه البقدونس

قد جعل الله لنا الكثير من الفائدة في الخضروات والفاكهة والتي تعد مليئة بفوائد عظيمه للجسم، والشعر والصحة بشكل عام ومن هذه الخضروات العظيمة والتي هي بمثابة علاج لكثير من الإمراض البقدونس حيث جعل الله فيها من الخير الوفير لأجسامنا، حيث يعتبر البقدونس غني بفيتامين E,A,k وتناول البقدونس علي الريق يحسن من الصحة العامة كثيرا ونوضح في هذا المقال أهم الفوائد لتناول البقدونس علي الريق.

فوائد البقدونس على الريق

يعد خضار البقدونس صحي جدا في تناوله علي الريق، حيث يعطي الحيوية والنشاط فهو غنى بالكثير من الفوائد، لاحتواه علي البروتينات والكالسيوم ومن هذه الفوائد.

عند تناول البقدونس علي الريق أو مغلي البقدونس فأنه يساعد علي تخفيف الوزن وحرق الدهون والتخلص من الماء الزائد في الجسم.

يحتوي البقدونس علي فيتامين E,A,c ولذلك يساعد علي علاج وتخفيف الالتهابات بالجسم وذلك لأنه يحتوي علي مضادات للأكسدة.

يعتبر تناول البقدونس علي الريق خاصة في الصباح من أكثر الوسائل المنعشة للفم والتخلص من الرائحة الكريهة.

كما أن تناوله كل صباح علي الريق يعتبر عامل وقاية من مرض السكر وذلك لاحتواه علي مركب يسمي الميريسيتين.

يعتبر البقدونس أيضا مصدر مهم للوقاية من الكثير من الأمراض مثل أمراض القلب وأمراض الجهاز المناعي كما أنه يساعد علي الوقاية من السرطان.

يعتبر مفيد جدا للمرة الحامل.

وصفة شاي البقدونس.

يمكن تناول شاي أو مغلي البقدونس علي الريق والذي يساعد علي أنقاص الوزن وإليكم طريقة عمل شاي البقدونس.

نحضر كمية مناسبة من البقدونس ونغسلها ثم نقطعها.

نضع كمية مناسبة من الماء على النار ونترك الماء حته يغلي.

ثم نضيف قطع البقدونس علي الماء ونتركه يغلى لمدة 10 دقائق.

ثم نرفعه من علي النار ونتركه حته يصبح دافئا ويصفا جيدا.

ولكم دوام الصحة والعافية.