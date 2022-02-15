مقرمش وهش.. القرنبيط المقلي بكل أسراره وتكاته ألذ تتبيلة سرية يمكنكِ تذوقها

يعتبر القرنبيط المقلي واحدة من أهم الأكلات الشعبية المصرية حيث يحتوي على نسبة عالية من الحديد والبروتين والفيتامينات اللازمة لبناء الجسم، يعتبر القرنبيط من الخضروات التابعة إلى عائلة الملفوف، ويمكنك عمل القرنبيط بعدة طرق مختلفة بخلطات متنوعة من خلال ذلك المقال حيث المذاق الشهي، وبأسرع وقت.

القرنبيط المقلي

يمكنك عمل القرنبيط بعدة طرق مختلفة وخلطات القلي الكثيرة كما يمكن الإبداع في طريقة إعداده لكي يحبه الكبار والصغار.

زهور القرنبيط المقلية

يمكنك تقطيع زهرة القرنبيط إلى زهور متوسطة الحجم لعمل زهور القرنبيط المقلية بالطريقة التالية:

زهرة من القرنبيط الطازج.

كوب من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

ربع كوب من الشبت المفروم.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

عدد 2 حبة من البيض.

نصف ملعقة من الكمون.

نصف ملعقة من الكركم.

زيت للقلي.

الزهرة المقلية

قومي بسلق القرنبيط في ماء به رشة من الملح والكمون الحبوب لمدة 4 دقائق.

قومي بشطف القرنبيط بالماء الفاتر.

في إناء قومي بخلط الدقيق مع البيض والملح والكمون والكركم والفلفل الأسود والبقدونس والشبت المفروم.

ضعي القرنبيط في الخليط.

ضعيه في زيت غزير ساخن حتى يأخذ اللون الذهبي.

قدميه مع رشة من البقدونس.

القرنبيط البانيه

تعد وصفة القرنبيط البانيه أكثر وصفة إلى متبعي النظام الصحي، ويمكن تحضيره بالطريقة التالية:

المكونات

زهرة متوسطة من القرنبيط.

4 ملاعق من الدقيق.

عدد 2 حبة من البيض.

ربع كوب من اللبن الرايب.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقة من الكركم.

نصف ملعقة من البودر.

عدد حبة من الطماطم المبشورة.

الطريقة

قومي بسلق القرنبيط بالماء به ملح وكمون.

وبعد ذلك قومي بشطف القرنبيط بالماء الفاتر.

قومي بهرس القرنبيط بواسطة شوكة.

ضعي الدقيق في إناء معه البيض واللبن الرايب.

ضعي الملح والفلفل والكمون والكركم والطماطم.

قلبي القرنبيط على الخليط جيداً.

في مقلاة بها مسحة من الزيت على نار متوسطة ضعي مقدار من الخليط.

اتركيه دقيقتين ثم قومي بقلبه على الوجه الثاني.

أكملي باقي الكمية بنفس الطريقة.

وفي نهاية هذا المقال نكون قد قمنا بتوضيح طريقة عمل القرنبيط المقلي، ووضحنا أكثر من طريقة لتقديمه بمذاق لذيذ وشهي، ويمكن عمله في المنزل بأسهل المكونات وأبسط الطرق، وهي زهور القرنبيط المقلية، وأيضاً وضحنا طريقة عمل القرنبيط البانيه لمحبي الأكلات الصحية الغنية بالألياف.