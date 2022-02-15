وداعاً للألم.. ازالة الشعر بالفازلين بطريقة عبقرية بدون تعب واستخدامات لن تخطر ببالك للفازلين

طريقة ازالة الشعر بالفازلين هي أحد الطرق التي تستخدمها الكثير من النساء في إزالة الشعر، والسبب في ذلك أنه منذ فترة طويلة جدا وهو يدخل في الكثير من الاستخدامات للبشرة مثل الترطيب والتخلص من التشققات وغيرهم، وفي الآونة الأخيرة ظهرت أهميته في إزالة الشعر في أي منطقة سواء الجسم أو الوجه، وفي هذا المقال سوف نتعرف على كيفية التخلص من الشعر الزائد باستخدام الفازلين وما هي أهم فوائده.

ازالة الشعر بالفازلين

تتعدد طرق إزالة الشعر كما نعرف، ومنها طرق قد تكون صحية للجلد وطرق أخرى تنهك الجلد تماماً، ولكن مع وصفة إزالة الشعر اليوم لن تجد أي ضرر منها على بشرتك وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات:

عدد ١ ملعقة كبيرة من طحين الحمص.

نصف ملعقة من بودرة الكركم.

عدد ٣ ملاعق من الحليب السائل.

نصف ملعقة من الفازلين.

التخلص من الشعر الزائد بالفازلين

أول خطوة هي القيام بخلط جميع المكونات مع بعضها فيما عدا الفازلين، ويتم تقليبهم مع بعض جيداً.

بعد التقليب يتم وضع نصف ملعقة الفازلين التي قمنا بتحضيرها وإضافتها للخليط.

قومي بوضع هذا الخليط على المنطقة التي تريدين إزالة الشعر منها لمدة ١٠ دقائق.

بعدما يجف قومي بإزالته في عكس اتجاه الشعر، ومن ثم غسيل المنطقة بالماء الدافئ.

تفيد هذه الوصفة في ترطيب الجسم أيضاً أو الوجه بجانب إزالة الشعر.

فوائد الفازلين

قوي جداً وفعال في ترطيب البشرة ويجعلها منتعشة.

يساعد في التخلص من الحروق الصغيرة التي تصيب البشرة.

إذا كنت تبحثين عن مزيل مكياج جيد فهو أحد مزيلات المكياج التي تزيله بسهولة بالإضافة إلى الترطيب.

يعمل الفازلين على حماية الجلد والبشرة من آثار البقع الداكنة التي يسببها المكياج ومستحضرات التجميل الضارة.

إذا كنت تريدين رش العطر فمن الممكن وضع الفازلين أولاً، حيث أنه يعمل على تثبيت العطر فترة أطول.

الآن نكون قدمنا إليك وصفة من أهم وصفات ازالة الشعر بالفازلين، بالإضافة إلى التحدث عن كافة الفوائد التي يعطيها الفازلين للبشرة ومدى أهميته لها، ونتمنى في نهاية مقالنا اليوم أن نكون استطعنا افادتكم قدر الإمكان.