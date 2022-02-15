طريقة عمل عصير غني بالمغنيسيوم والزنك والأوميغا 3 يكافح التوتر والأرق يغنيك عن شراء المكملات الغذائية

وضحنا كثيراً أن المكونات الطبيعية من العصائر والأطعمة تساعد في إعطاء الجسم ما يحتاج من عناصر غذائية، هذا الحديث ينطبق كثيراً على عصير الماغنسيوم والزنك والاوميجا 3، فهناك عصير يتم عمله في المنزل قادر على إعطائه ما يحتاح إليه من عناصر بشكل يومي، ويعتبر فعال وبشدة في جعل الجسم أكثر نشاطًا وحيوية، إذا كانت المرة الأولى لك لتسمع عن هذا العصير يمكن أن تتعرف عليه بشكل أكبر من خلالنا.

عصير الماغنسيوم والزنك والاوميجا 3

هذا العصير يعتبر مكون طبيعي نلجأ إليه في حالة احتياج الجسم إلى العناصر الطبيعية بشدة، فهو قادر على مد الجسم بما يحتاج إليه من الماغنسيوم اليومي، فهو يحتوي على 205 مجم منه فيما يحتاج الجسم إلى 370 محم بشكل يومي، أي أنه يقدم نسبة تصل إلى 56% منه، كل ذلك بجانب العناصر الأخرى التي يقدمها، وهي:

55% من الفسفور.

37% من الزنك.

26% من الحديد.

23 % من الكالسيوم.

20% من البوتاسيوم.

فوائد عصير الماغنسيوم والزنك والاوميجا 3

العناصر المتواجدة في هذا العصير تعني أنه عند تناول كوبين بشكل يومي يعطي كافة العناصر التي يحتاج إليها الجسم، فهو مكون فعال للغاية كما نصح بتناوله الكثير من الأطباء عند حدوث نقص في جسم الإنسان من هذه العناصر، كما أنه يعتبر شيء جيد بدلاً من تناول المغذيات أو الأدوية الكيميائية الضارة على الجسم، ويحتوي بداخله على:

حوالي 10 جم من بذور اليقطين أو 24 حبة منه.

ملعقتان كبيرتان من السمسم ما يعادل 10 جم أيضًا.

كما أنه نحتاج إلى حوالي موزة واحدة متوسطة الحجم.

وحوالى ثلاثة أو أربعة قطع من التمور.

بالإضافة إلى كوب من الماء يتم تحضيره.

وبعد القيام بعمل هذا المشروب يمكن تناوله كل صباح الحصول على كل الفوائد الموجودة به.