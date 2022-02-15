ندمت حتى جربتها وأصبحت مدمنة عليه كباب الباذنجان المشوي رهيبه جربوه حالا

يعتبر طبق كباب الباذنجان في الفرن من أشهى أنواع الوجبات ومن الأطباق المميزة التي يمكن تجهيزها على السفرة فهو من ألذ الأطباق ، حيث تبحث ربات المنازل على عمل كل ما هو جديد لأفراد أسرتها لذلك سوف نوضح لكم طريقة تجهيزه في الفرن من خلال مكونات بسيطة من خلال هذا المقال.

مكونات تحضير وجبة كباب الباذنجان في الفرن

يكون هذا الطبق من أشهى الأطباق السورية ويتم عمله عن طريق شق الباذنجان ووضع داخلة اللحمة المفرومة ثم يوضع في الفرن وسوف نوضح مكوناته من خلال النقاط التالية.

المكونات:

٢ ثمرة باذنجان كبيرة.

الحشو:

ربع كيلو لحمة مفرومة.

بصلة كبيرة مفرومة.

٢ حبة طماطم مبشورة.

ملح، فلفل أسود، شطة على حسب الرغبة.

التزيين:

٣حبات بصل شرائح.

٣ حبات طماطم شرائح.

٤ حبات فلفل حار.

الصوص:

كوب ماء.

٤ ملاعق زيت.

٢ملعقة صوص طماطم.

نصف ملعقة فلفل أسود.

ملعقة ملح صغيرة.

طريقة تحضير كباب الباذنجان في الفرن

بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لعمل كباب الباذنجان سوف نقوم بتخضيره من خلال الخطوات التالية: