هشة ومرملة.. كيكة البسبوسة أو الرواني اللذيذ وفاجئي من حولك بمهاراتك الجديدة في الطهي

تعد كيكة البسبوسة من أشهى أنواع الكيكات التي تقوم الأمهات بصنعها، فيعتبر طعمها المميز المليء بالشربات هو سر نجاحها، ويبحث البعض عن طريقة عملها حتى يتم تقديمها كوجبة إفطار أو وجبة عشاء لذيذة وخفيفة، وذلك بتقديمها مع كوب اللبن الخالي من السكر، ويمكنك متابعة هذا المقال الذي سوف نعرض به أفضل طريقة لها.

كيكة البسبوسة

يمكنك تحضير الرواني اللذيذة بمكونات متوفرة لديك في المنزل وبطريقة بسيطة يمكن لأطفالك أن يساعدوك في عملها، وإليك الطريقة البسيطة فيما يلي:

المكونات

كوب كبير من جوز الهند المبشور.

وكوب كبير من دقيق السميد.

كوب كبير من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

وكوب من زيت الذرة.

كوب من اللبن الحليب الدافئ، ويمكنك استبداله بكوب كبير من الزبادي.

عدد حبتان من البيض الأحمر بدرجة حرارة الغرفة.

كيسان من الفانيليا.

كوب من السكر.

ملعقتين كبيرتين من الكيك شيف.

لتحضير الشربات (كوب من السكر، كوبان من الماء، نصف ليمونة).

طريقة عمل الرواني

في الخلاط الكهربائي قومي بوضع حبتين البيض.

أضيفي إليهم الفانيليا واخلطي.

ضعي السكر عليهم، واكملي خفق.

قومي بوضع الزبادي، أو اللبن الحليب.

أضيفي كمية الزيت إليهم، واخفقي جيداً.

في بولة خارجية اخلطي كوب جوز الهند مع كوب الدقيق الأبيض، وأضيفي كوب دقيق السميد والكيك شيف.

أثناء تشغيل الخلاط الكهربائي قومي بسكب المكونات الجافة بالتدريج إلى أن تكملي الكمية إلى نهايتها.

قومي بتحضير الشربات من خلال وضع الماء في قدر على النار، واسكبي عليه السكر، وقلبي جيداً حتى يذوب

السكر، ثم اجعليه يغلي لمدة خمسة دقائق واعصري الليمون ثم اغلقي النار.

في صينية قومي بدهنها بالزيت، ثم اسكبي الخليط بها، واشعلي الفرن على نار عالية.

اجعلي النار على درجة حرارة متوسطة، وادخلي الصينية بالفرن.

اتركيها لمدة ثلث ساعة، ثم افتحي الفرن واختبري الكيك.

أخرجيها من الفرن، واسكبي الشربات عليها.

قطعيها وقدميها مع كوب من اللبن.

في نهاية المقال قد نكون تحدثنا عن كيكة البسبوسة اللذيذة، وعرضنا الطريقة الخاصة بها قومي بصنعها مع أطفالك وتتذوقي أفضل كيك، ومكوناتها سهلة وطريقتها بسيطة، قومي بإعدادها حتى تحصلين على كيكة هشة وناعمة.