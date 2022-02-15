وفري ولا تشتريه.. طريقة الفول المدمس على أصوله أحلى من الجاهز بلون كهرمان وزي الزبدة

تعتبر طريقة الفول المدمس من الطرق التي تبحث عنها السيدات حيث أن الفول المدمس أكلة شعبية مصرية، ويعتبر من الأطباق الرئيسية على طاولة الإفطار، وأيضاً في سحور رمضان يعتبر وجوده شيء أساسي، ويمكن تحضير الفول المدمس بأكثر من طريقة، والاستغناء عن شرائه جاهز، ومن خلال السطور القادمة يمكنك تحضير الفول في منزلك بطريقة سهلة وبسيطة.

طريقة الفول المدمس

يعد الفول المدمس من الأطباق الغنية بالبروتينات والحديد والفيتامينات، ويفيد صحة القلب، ويمكن تحضيره في منزلك.

الفول المدمس السريع

يمكنك إعداد الفول المدمس بأسرع وقت عن طريق الخطوات التالية:

المكونات

ربع كيلو من الفول.

عدد بصلة مقطعة أربع قطع.

عدد حبة طماطم مقطعة أربع قطع.

ملعقة كبيرة من العدس الأصفر.

ملعقتين من الفول المفصص.

ملعقة كبيرة من البودر.

عدد 2 فص ثوم.

الطريقة

في إناء واسع على النار ضعي الفول والعدس الأصفر، والفول المفصص، والبودر.

ضعي البصل، والطماطم، والثوم.

ضعي ماء مغلي حتى تغطي كمية الفول.

غطي الإناء جيداً بغطاء محكم.

اتركيه على نار هادئة مثل الشمعة حتى ينضج.

قومي بتزويده ماء مغلى عند الحاجة.

يترك لمدة ثلاث ساعات حتى ينضج تماماً.

الفول المدمس الأحمر

يعد لون الفول الأحمر هو سر نجاح الفول المدمس عن الكثيرين، وذلك يمكن عمله بالطريقة التالية:

المكونات

نصف كيلو من الفول.

ربع كوب من العدس الأصفر.

بصلة مقطعة أربعة قطع.

حبة طماطم مقطعة أربع قطع.

حبة جزر صغيرة.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

نصف حبة من الفلفل الأحمر.

الطريقة

قومي بنقع الفول في ماء فاتر لمدة ساعتين.

ضعي الفول والعدس مع البصل والطماطم والجزر والفلفل الأحمر.

ضعي أيضاً البابريكا.

قومي بوضع ماء مغلي.

إتركيه على نار هادئة لمدة أربع ساعات مع متابعته.

يمكن زيادته بالماء المغلي عندما تقل الماء.

يغطى جيداً بغطاء محكم.

وفي ختام هذا المقال نكون قد قمنا بتوضيح طريقة الفول المدمس، وقد وضحنا طرق مختلفة لعمل الفول في المنزل بدلاً من شرائه جاهز لضمان النظافة والطعم اللذيذ، وللفول طريقتين هما الفول المدمس السريع، وأيضاً طريقة الفول المدمس الأحمر.