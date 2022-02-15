في 10 دقائق أعملي كيك العشر دقائق السريع بمقادير مظبوطة وبطعم هش ولذيذ

تعد الكيك من احلي واخف واسهل الحلويات المخبوزة التى يعشقها معظم الأشخاص، وتعتبر وجبة غذائية سهلة للإفطار أو العشاء، حيث أنها تحتوى على مواد غذائية متكاملة تمد الجسم بالطاقة والنشاط طوال اليوم، فلذلك تقوم بعض الأمهات بتحضيرها للاولاد خلال فترة اليوم الدراسي كوجبة إفطار أو سناكس بعد الوجبة الأساسية، وتعتبر محببة أيضا في فترة العمل كوجبة خفيفة أثناء وقت الراحة، فتقدم الكيك بعدة طرق ونكهات مختلفة منها الفانيليا والشيكولاتة والبرتقال، وتحضر الكيك المنزلى باسهل طريقة ووقت قصير لذلك سنقوم بتحضير كيك العشر دقائق.

طريقة تحضير الكيك بالبرتقال

تستطيع بعض السيدات صنع كيكه هشه بمذاق طيب وطعم جميل خلال عشر دقائق فقط، تحصلين على كيكه لذيذه وطعم جيد، عليكى إحضار كوب من السكر وربع كوب من الزيت و كوب من الحليب و 2 كوب من الدقيق الأبيض و فانيليا وبيكنج بودر، تخلط المقادير جيدا ثم توضع داخل قالب الكيك المقسم لسهولة النضج، فيمكن إعدادها فى الصباح وتناولها كوجبة كاملة غنية بالبروتين المشبع.

المكونات:-

٢ كوب من الدقيق.

كوب من السكر.

بيكنج بودر ملعقة كبيرة.

رشة ملح.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من الحليب السائل.

نصف كوب من عصير البرتقال.

ملعقة من بشر البرتقال.

فانيليا.

٢ بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

طريقة التحضير