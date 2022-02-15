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عمر شويل - جدة اسرع طريقة لعمل عيش التورتيلا في المنزل بمكونات بسيطة - ثقفني
يعد عيش التورتيلا واحد من أنواع الخبز الإسباني التي اشتهر في السنوات الماضية في مصر، ويستخدم مع عدد كبير من الأكلات مثل الشاورما السوري، ويتم إعداده في المكسيك، فهناك الكثيرين يفضلون تناوله لأنه خفيف طري، ويستخدم عيش التورتيلا في المكسيك بكثرة، ويستخدم دقيق الذرة في صناعة، حيث يعد من أسهل أنواع الخبز في الإعداد، ويتم عمله في وقت قصير جدا، ويستخدم المكسيكيون الذرة الملونة في عملة وهي الصفراء والزرقاء، ويعد في أمريكا الجنوبية بواسطة الدقيق مع البيض، وتختلف طرق إعداده من بلد إلى أخرى، ويقدم في المكسيك مع وجبة التامة والشوربات المختلفة.
مكونات عيش التورتيلا
- كيلو من دقيق القمح.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- كوب من الزيت الذرة.
طريقة إعداد عيش التورتيلا
- نقوم بنخل دقيق القمح جيدا كما يمكن استخدام الدقيق الأسمر.
- نستخدم بوله العجن من الأسهل استخدام العجان الكهربائي إن وجد
- نقوم بوضع الماء على النار حيث يدفئ.
- ثم نقوم بوضع السكر والملح على الدقيق ونخلطهم مرة أخرى.
- نقوم بوضع كوب الزيت ونقلبه مع الدقيق حتى يختلط الزيت مع كل كمية الدقيق.
- نقوم بإضافة الماء الدافئ علي الدقيق ونعجن ونضع الماء حتى نصل إلى عجينة متماسكة ونستطيع تشكيلها.
- نستمر في العجن من خمس إلى سبع دقائق.
- نتركها لمدة ربع ساعة قبل التشكيل.
- نقوم بدهن طبق بالزيت ونقوم بتقطيع العجينة إلى كور متوسطة الحجم.
- ونقلب كور العجين في الزيت ونتركها خمس دقائق.
- نقوم بفرد العجينة بسمك رفيع جدا.
- نقوم بتسخين طاسة تيفال أو طاسة الكريب على نار متوسطة.
- نضع العيش التي تم فرده علي الطاسة لمدة دقيقة على كل جنب.
- نقوم بمسح الطاسة بين كل رغيف بواسطة منديل.
- نضع النوتيلا على فوطة نظيفة ليظل طري.
- نقوم بحفظ في أكياس داخل الفريزر ويستخدم حسب الطلب.
- يتم استخدامه بعمل سندوتشات حيث تقوم بوضع شرائح من صدور الدجاج المشوي مع المايونيز الكاتشب.
- ويتم تسخين الطاسة جيدا ونضع الساندويتش حتى يأخذ لون ذهبي من الجانبين.
- كما يمكن وضع شيكولاتة نوتيلا ومع شرائح من الموز ويقدم للأطفال.
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