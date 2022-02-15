اسرع طريقة لعمل عيش التورتيلا في المنزل بمكونات بسيطة

يعد عيش التورتيلا واحد من أنواع الخبز الإسباني التي اشتهر في السنوات الماضية في مصر، ويستخدم مع عدد كبير من الأكلات مثل الشاورما السوري، ويتم إعداده في المكسيك، فهناك الكثيرين يفضلون تناوله لأنه خفيف طري، ويستخدم عيش التورتيلا في المكسيك بكثرة، ويستخدم دقيق الذرة في صناعة، حيث يعد من أسهل أنواع الخبز في الإعداد، ويتم عمله في وقت قصير جدا، ويستخدم المكسيكيون الذرة الملونة في عملة وهي الصفراء والزرقاء، ويعد في أمريكا الجنوبية بواسطة الدقيق مع البيض، وتختلف طرق إعداده من بلد إلى أخرى، ويقدم في المكسيك مع وجبة التامة والشوربات المختلفة.

مكونات عيش التورتيلا

كيلو من دقيق القمح.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب من الزيت الذرة.

طريقة إعداد عيش التورتيلا