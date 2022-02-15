تكات عمل كب كيك هش وشهي في المنزل بكل سهولة بمذاق مثل الجاهز

الكب كيك من الحلويات اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، حيث تعتبر من الطرق السهلة والبسيطة ولا تستهلك وقت في إعدادها، وسهلة حتى في تناولها ويحبها الأطفال كثير، كما تسعى الكثير من السيدات لمعرفة أفضل وأسهل طريقة لعمل هذه الوصفة، ولذلك نقدم لكم المكونات والخطوات الصحيحة وأهم تكات عمل كب كيك هش وشهي في دقائق معدودة من خلال موقعنا بشكل واضح ومفصل.

تكات عمل كب كيك هش وشهي

من خلال المكونات البسيطة يمكنك عمل الكب كيك اللذيذ؛ حيث أنه من أفضل أنواع الكيك التي يقبل على تناوله الكثير من الأشخاص، وتتمثل المكونات في الآتي:

كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة ونصف صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الزبدة.

ربع كوب من السكر الأبيض الناعم.

ثلاث بيضات.

نصف ملعقة من الفانيليا.

ربع كوب من الحليب السائل.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية سوف يمكنك عمل كب كيك لذيذ وشهي ومكوناته بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل مكان، وسوف نقدم إليكم هذه الخطوات كالآتي:

يتم تحضير الفرن أولا على درجة حرارة 180 مئوية.

ثم نقوم بتحضير القوالب الخاصة لعمل الكيك.

نحضر بعد ذلك وعاء نضع فيه الدقيق والبيكنج بودر والملح، ويتم خلطهم جيدا مع بعضهم.

ثم في وعاء آخر نضع كلا من الزبدة والسكر، ويتم تقليبهم جيدا حتى نحصل على خليط كريمي.

بعد ذلك نضع البيض بالتدريج مع الفانيليا على باقي المكونات.

ثم نضع الدقيق على الزبدة والسكر والبيض، ويقلب جيدا مع وضع اللبن تدريجيا مع الخلط حتى نحصل على عجينة لينة.

يسكب الخليط في الكب كيك ثم ندخل القوالب الفرن لمدة 20 دقيقة، وذلك حتى نحصل على اللون الذهبي.

نصائح لنجاح الكب كيك

حتى يمكنك عمل كب كيك ناجح ومميز مثل الذي يباع في محلات الحلويات يجب عليك اتباع الآتي: