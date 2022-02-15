فطائر المقلاة السائلة بالخضار بطريقة سهلة واقتصادية وصحية وبمذاق روعة

فطائر المقلاة السائلة بالخضار ، تبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طرق لتحضير أكلات شهية وصحية واقتصادية وسريعة لأفراد أسرتهم تصلح لوجبة الفطور والعشاء، من أجل تناول طعام صحي ولذيذ وشهي في نفس الوقت، ويمد الجسم بالطاقة أيضاً، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمل فطائر المقلاة، لكي يتسنى لكل ست بيت تحضيرها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديها أيضاً، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة كالبروتينات والفيتامينات والكالسيوم والنشويات وغيرهم، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود، كما يمكنكم تجربة صينية بطاطس باللحمة المفرومة وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر المقلاة السائلة بالخضار بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطائر المقلاة السائلة بالخضار

تتكون فطائر المقلاة السائلة بالخضار من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

2 حبة جزر مبشور.

حبة بصل أحمر متوسطة مفرومة ناعم.

2 حبة كوسا مقشر ومبشور.

ملح.

فلفل أسود.

100 جم دقيق.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

8 جم بيكنج بودر.

زيت نباتي للقلي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطائر المقلاة السائلة بالخضار بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه الجزر المبشور والبصل المفروم ناعم ورشة ملح والماء المغلي، ثم نقلبهم ونتركهم لمدة 5 دقائق.

ثم نضع الكوسا المبشورة على مصفى ونضيف إليها رشة ملح، ونقلبهم، ثم نصفيها جيدا من الماء.

ثم نصفي البصل والجزر من الماء.

بعد ذلك نضيف البصل والجزر على الكوسا.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه البيض ونخفقه جيدا حتى يصبح رغوي.

ثم نضيف البيض على خليط الخضار ونضيف إليهم رشة ملح ورشة فلفل أسود، ثم نخلطهم جيدا.

بعد ذلك نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الدقيق والبيكنج بودر ونخلطهم جيدا.

ثم نضيف خليط الدقيق على خليط الخضار ونخلطهم جيدا.

ثم نضع مقلاة على نار هادئة، ثم نضيف إليها 3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

بعد ذلك نشكل فيها الفطائر، وذلك بوضع مقدار ملعقتين كبار من الخليط في المقلاة لعمل كل فطيرة، ثم نساوي كل كمية جيدا ونباعد بينهم.

ثم نغطي المقلاة ونتركها حتى تكتسب كل فطيرة لونا ذهبيا من أسفل.

ثم نرفع الغطاء ونقلب الفطائر ونتركها حتى تكتسب لونا ذهبيا من الجهة الثانية.

بعد ذلك نرفع الفطائر من المقلاة.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نقدم فطائر المقلاة بالخضار في طبق التقديم مع المايونيز والصلصات المختلفة.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل المايونيز بدون بيض

المقادير

كوب ونصف من الزيت النباتي.

كوب من الحليب.

جبنة فيتا أو مثلثات.

ملح.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الخردل (صوص المستردة).

فلفل أسود.

طريقة التحضير