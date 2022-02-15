بمقادير دايبة دوب اعملي البيتي فور بالمربي على أصوله بمكونات غير مكلفة بطريقة صحية ألذ من محلات الحلويات

تعتبر المخبوزات من أكثر أنواع المعجنات اللذيذة الشهية التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر والدهون وتعتبر المخبوزات ذات أنواع متعددة ومنها البيتي فور أو الغريبة أو الكحك الناعم وغيرها من الأنواع الأخرى المتعددة اللذيذة، ويعتبر من أكثر أنواع المخبوزات التي يقبل على تناولها العديد من الناس الكبار والصغار هي البيتي فور حيث يمكننا تناول البيتي فور بالعديد من الحشوات ومنها حشوة المربى أو حشوة الشيكولاتة وغيرها من الحشوات الأخرى التي تقبلين على تناولها، وتعتبر من أشهر الحشوات التي يمكننا تناول البيتي فور بها وهي حشوة المربى اللذيذة مثل حشوة بمربى التين أو بمربى الفراولة أو أي أنواع أخرى من المربى أو أى نكهة تقبلين أو ترغبين بتناولها.

ونجد العديد من الناس عندما يقبلون أو يريدون تناول البيتي فور يقومون بشرائه من محلات المخبوزات التي تعمل على بيعه بأغلى الأسعار وبكميات قليلة جدا ويعتقد الكثير أن من الصعب علينا أن نقوم بعمله في المنزل لأنه يتطلب العديد من المكونات الصعبة التي تحتاج إلى تكاليف غالية الثمن، على الرغم من أننا توجد هناك لدينا طريقة بسيطة وسهلة لعمل البيتي فور بالمربى في المنزل وبدون تكلفة.

طريقة عمل البيتي فور بالمربى

المكونات

كيلو واحد فقط من السمنة أو الزبدة على حسب رغبتك.

كوبان إثنان إلا ربع من السكر الأبيض الناعم المطحون.

ملعقة واحدة صغيرة فقط من الفانيليا.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.

ثلاث حبات من البيض.

كمية من الدقيق الأبيض على حسب ملمس العجينة في النهاية.

طريقة التحضير