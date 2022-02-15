نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمقادير دايبة دوب اعملي البيتي فور بالمربي على أصوله بمكونات غير مكلفة بطريقة صحية ألذ من محلات الحلويات في المقال التالي
تعتبر المخبوزات من أكثر أنواع المعجنات اللذيذة الشهية التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر والدهون وتعتبر المخبوزات ذات أنواع متعددة ومنها البيتي فور أو الغريبة أو الكحك الناعم وغيرها من الأنواع الأخرى المتعددة اللذيذة، ويعتبر من أكثر أنواع المخبوزات التي يقبل على تناولها العديد من الناس الكبار والصغار هي البيتي فور حيث يمكننا تناول البيتي فور بالعديد من الحشوات ومنها حشوة المربى أو حشوة الشيكولاتة وغيرها من الحشوات الأخرى التي تقبلين على تناولها، وتعتبر من أشهر الحشوات التي يمكننا تناول البيتي فور بها وهي حشوة المربى اللذيذة مثل حشوة بمربى التين أو بمربى الفراولة أو أي أنواع أخرى من المربى أو أى نكهة تقبلين أو ترغبين بتناولها.
ونجد العديد من الناس عندما يقبلون أو يريدون تناول البيتي فور يقومون بشرائه من محلات المخبوزات التي تعمل على بيعه بأغلى الأسعار وبكميات قليلة جدا ويعتقد الكثير أن من الصعب علينا أن نقوم بعمله في المنزل لأنه يتطلب العديد من المكونات الصعبة التي تحتاج إلى تكاليف غالية الثمن، على الرغم من أننا توجد هناك لدينا طريقة بسيطة وسهلة لعمل البيتي فور بالمربى في المنزل وبدون تكلفة.
طريقة عمل البيتي فور بالمربى
المكونات
- كيلو واحد فقط من السمنة أو الزبدة على حسب رغبتك.
- كوبان إثنان إلا ربع من السكر الأبيض الناعم المطحون.
- ملعقة واحدة صغيرة فقط من الفانيليا.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.
- ثلاث حبات من البيض.
- كمية من الدقيق الأبيض على حسب ملمس العجينة في النهاية.
طريقة التحضير
- عليكي بتحضير وعاء كبير وضعي به كمية الزبدة أو السمنة التي تريدين العمل بها وقومي بوضعها في الفريزر وأتركيه لمدة ساعة أو ساعتين إلى أن يتجمد تماما.
- بعد تجميد السمن أو الزبدة جيدا قومي بإخراجها من الثلاجة، وضعي عليها كوبان إثنان إلا ربع من السكر وقومي بضربها بالمضرب الكهربائي جيدا حتى تتمكني من الحصول على قوام كريمي جيد.
- بعد الحصول على هذا القوام قومي بإضافة البيض مع الفانيليا مع البيكنج بودر وقومي بضربهما جيدا بواسطة المضرب.
- بعد ضربهما جيدا قومي بإضافة الدقيق على هذه المكونات وقومي بعجنها جيدا حتى تتمكني من الحصول على عجينة متماسكة.
- بعد ذلك قومي بوضع كمية من العجين في المكبس اليدوي وضعي الشكل الذي ترغبين به ثم ضعي اشكال البيتي فور في الصينية وقومي بإدخالها الفرن.
- بعد نضجها أخرجيها من الفرن وضعي بين كل شكلين كمية مناسبة من المربى وبذلك يصبح طعم لذيذ ورائع.
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