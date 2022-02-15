خلطة ساحرة يابانية لتبييض الوجه واليدين في يومين نتيجة خيالية

خلطة لتبييض الوجه واليدين في أسبوعين، من خلال مقالنا هذا اليوم نستعرض معا كيفية تفتيح الوجه واليدين سريعا من خلال عدد من الوصفات الطبيعية التي تمنحك بشرة افتح وانقى عدة درجات بعد الاستعمال الأول لها، فكما نعلم إن البشرة تتاثر كثيراً بالعوامل البيئية المحيطة بنا سواء تعرضها كثيراً لاشعة الشمس الضارة أو وضع مستحضرات التجميل فترة طويلة دون نزعها بالطريقة الصحيحة، وكذلك استخدام الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالجلد بشكل عام، ولذلك اليوم نود من خلال موقعنا ثقفني أن تناول مجموعة من أقوى الوصفات المجربة والفعالة في تبييض الوجه واليدين في اسبوع فتابعوا معي المكونات الخاصة بكل وصفة.

خلطه لتبييض الوجه واليدين في اسبوع

المكونات

ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقه كبيرة من مسحوق النشا.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقه من ماء الورد.

الطريقة

في وعاء صغير يتم إضافه عصير الليمون مع ماء الورد مع مسحوق النشا ثم العسل الأبيض وخلط المكونات جميعها معا جيدا استخدام قطعه قطن نظيفه يتم غمسيها وبحركات دائريه لطيفه يوزع الخليط على الوجه والرقبه واليدين ويترك حتى مرور 60 دقيقة حتى يجف تماماً. ثم يشطف الوجه بالماء الدافئ. احرصي على تكرار تلك العملية 3 مرات من كل اسبوع للوصول إلى النتيجه المرجوة.

وصفه الزبادي مع النشا والليمون ماسك سريع لتبييض الوجه

المكونات

ملعقه صغيره من الزبادي.

ملعقه صغيرة من النشاء.

مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقه تحضير الوصفة

بعد التأكد من خلط جميع المكونات معا جيدا في وعاء بلاستيك. يتم توزيع الخليط على الوجه والرقبه واليدين بلطف. ثم يترك الخليط حتى مرور عشرين دقيقة. ومن بعدها يشطف جيدا بالماء الفاتر. ينبغي تكرار تلك العملية اربع مرات في كل اسبوع للوصول إلى النتيجة المطلوبة.

خلطات طبيعيه لتبييض الوجه واليدين في يومين

المكونات:

نصف حبه من الطماطم.

ملعقه كبيره من النشا

طريقه التحضير