بكوب من الزبادي اصنعي خبز العشر دقائق بدون تعب أو مجهود

خبز العشر دقائق ، يعتبر هذا النوع من الخبز من أسهل أنواع الخبز الذي يمكن تحضيره داخل المنزل سهل وبسيط جداً، ويعتبر من أنواع الخبز التي لا تحتاج إلي الفرن أو الخميرة ولا وقت كثير للتخمير فهو خبز سهل وسريع، كما أنه لا يحتاج إلي أي نوع من المجهود أو التعب، يعتبر أيضاً مناسب جداً للفطور والعشاء يمكن تقديمه بحشوات مختلفة أو يمكن عمل الحواووشي به فهو لذيذ جداً وغير مكلف، كما أنه يمكن تقديمه مع العديد من الوجبات المختلفة، ويعتبر الخبز من أكثر المخبوزات التي لا غنى عنها ويتم استهلاكه بشكل يومي، ولا يمكن الاستغناء عنه فهو ضروري على سفرة الطعام، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل خبز العشر قائق بخطوات سهلة داخل المنزل.

مكونات عمل خبز العشر دقائق

يتكون الخبز من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

أربع أكواب من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الزبادي.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة صودا الخبز.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

للوهن

زيت زيتون.

طريقة التحضير

يتم تحضير خبز العشر دقائق داخل المنزل بخطوات سهلة جداً هي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نقوم بإضافة الزبادي ثم نضيف الماء ثم نضيف صودا الخبز ونقلب المكونات جيداً حتي تتجانس تماماً. ثم نقوم بإضافة الدقيق ورشة الملح ونمزج المكونات باستخدام الملعقة حتي تتداخل مع بعضها البعض. نعجن العجينة باليد حتي تتشكل لدينا عجينة طرية ثم نقوم بإضافة ملعقة من الزيت النباتي ونستمر في العجن، حتي يتداخل الزيت مع العجينة تماماً. نترك العجينة لكي ترتاح لمدة عشر دقائق فقط مع مراعاة تغطيتها.

طريقة تشكيل العجينة