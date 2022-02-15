أصنعي كريم شعر طبيعي منزلي لفرد الشعر الخشن والجاف وجعله حرير بأقوي كيراتين

يمثل الشعر بالنسبة لأي فتاة مصدر أساسي لأناقتها وجمالها لأن الشعر يعد سر جمال وجاذبية أي فتاة لذلك تعمل العديد من الفتيات على الإهتمام والمحافظة عليه خاصة الشعر الناعم، يمثل الشعر الناعم للعديد من الفتيات السعادة والثقة بالنفس والتمتع بالحياة، ويوجد هناك البعض من الفتيات يعانون من مشكلة تجعد الشعر وخشونته وتمثل هذه العلامات على الشعر مشكلة كبرى لدى الكثير من السيدات والفتيات وتجعلهم هذه المشكلة يبحثون كل من يعاني منها على إستخدام بعض الطرق والإستخدامات التي تعمل على فرد ونعومة الشعر وحيث توجد هناك العديد من الطرق والإستخدامات التي تعمل على فرد الشعر وجعله ناعم وجميل.

وتعتبر من أكثر الإستخدامات الشائعة التي تعمل العديد من الفتيات على إستخدامها وهي إستخدام المكواة والسيشوار اللذان يعملان على فرد وجعله بمظهر مقبول وجميل ولكن تعتبر هذه الأجهزة من أكثر الأشياء الضارة المستخدمة بالشعر لأنها تعمل على تساقط الشعر بالإضافة إلى خشونة الشعر لذلك علينا بأن نتجنب إستخدام كل هذه الإستخدامات الضارة التي تعمل على ضرر الشعر، وتوجد هناك بعض الإستخدمات الأخرى التي يلجأ إليها البعض الآخر من الفتيات وهي الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل على إستخدام الكيرياتين والبروتين اللذان يعملان على فرد الشعر وجعله ناعم كالحرير ولكن تعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق الغير مرغوب بها.

طريقة عمل كريم لعلاج الشعر المجعد

المكونات

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

خمسة ملاعق كبيرة من الكريم المرطب.

ملعقة واحدة صغيرة من الشاي الأخضر.

طريقة التحضير