نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل المندي السعودي بالدجاج بكل التركات و الخلطات السرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل المندي من اشهر الأكلات الخليجي ويعتبر المندي من الأكلات المفضلة عند العديد من الأشخاص، والتي تختص بها دول الخليج أكثر من غيرها، فهناك الكثير من المطاعم التي تقدم الوجبة بشكل احترافي، ونجد عليها اقبال كبير حيث أنها ذات مذاق شهي ، كما له العديد من الفوائد فهي تحتوي على البروتينات والعناصر الغذائيه المختلفة، لذلك ترغب السيدات في معرفة طريقة عمل المندي لكي تسعد واسرتها، وسوف نقدم لهم الطريقة بالخطوات بشكل مفصل خلال هذا المقال

طريقة عمل المندي السعودي

المكونات

● 1 كيلوغرام من لحم الخروف المقطع ومخلى من العظم

● ثلاث أكواب من الأرز

● 2 ملعقة كبيرة من السمن

● 2 ملعقة كبيرة من الزيت

● ثلاثة أكواب من مرق اللحم

● حبة من البصل متوسطة الحجم مقطعة إلى شرائح

● ثلاث فصوص ثوم مهروسة

● 2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

● ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة

● ملعقة كبيرة من البهارات مثل الكمون و الهيل المطحون والقرفة وملعقة صغيرة من القرنفل

● 2 ملعقة كبيرة من الصنوبر والزبيب واللوز مقشر.

● قطعة من الفحم لتدخين المندي

طريقة تحضير المندي السعودي

● غسل اللحم بطريقة جيدة بالماء ثم وضع مجموعة البهارات والملح وتدليك م بشكل كامل

● اغسلي الأرز جيدا ثم ضعي في الماء لمده نصف ساعه وصفيها مرة اخرى

● سخني ما خضار المراغه وضعيه يغلي قليلا ثم ضعي السمن والزيت في الظهر وضيفي ليه البصله المقطعه والثوم بعد تشويهها ب ملعقه زبده وضع قليل من البهارات

● ضيفي الأرز للمرقة اللحمه بعد الغليان واتركيه على النار

● جهز الفرن على درجة حرارة 180 وضعي الخليط لمدة عشر دقائق

● ضعي قطع اللحم على شبكة الفرن و غلفيه بورق الالمونيوم وادخليه الفرن لمدّة 30 دقيقة على حرارة متوسطة

● بعد نضوج اللحم مشاكل جيد تشغيل يا قطعة الفحم وضعيها في المشاعر و ضعي اللحم في ورق الألمونيوم

● اسكبي الزيت على الفحم وغطيه، بورق الألومنيوم مع اللحم واتركيه لمده 15 دقيقه وضعيه في المغلي ثم ضيفي لي الزبيب والصنوبر للغالي

● أفريقيا اللحمه من ورق الألمنيوم ثم ضعيها فوق الأرز وزينيها باللوز والصنوبر والزبيب حسب الرغبة