نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي مخللات رمضان المشكلة بنفسك بدل شرائها وتعرفي على طريقة تخزينها في المقال التالي

عمر شويل - جدة مخللات رمضان ، من أجمل المقبلات التي لا تخلو الموائد العربية منها، فهي تتميز بمذاقها الحادق، الذي يساعد على فتح الشهية أثناء تناول الأطعمة، وهو من الأطباق الأساسية على سفرة الإفطار الرمضانية الجميلة، ويتم إعداد المخلل من بعض الخضروات المشكلة، كما توجد بعض الخطوات البسيطة التي تساعدنا على صنع مخلل بطعم لذيذ وشهي بدل من شراء المخلل المعلب الذي لا نضمن سلامته، وهو طعام صحي للذيذ ومفيد لصحة الجسم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل مخللات رمضان اللذيذة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وبأقل تكلفة.

مكونات عمل مخللات الرمضان المشكلة

يحتوي المخلل على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

نصف كيلو من الجزر المقطع أصابع طويلة.

كيلو من الليمون الطازج.

نصف كيلو من اللفت المقطع أصابع متوسطة.

ربع كيلو من زهور القرنبيط الطازجة.

نصف كيلو من حبات الخيار الرفيعة.

نصف كيلو من الفلفل الأخضر رفيع الحجم.

كوب ونصف من الملح الخشن.

نصف كوب من الخل.

ثلاث لتر من الماء البارد.

ثلاث قرون من الثوم.

ملعقة كبيرة من لون الطعام الأصفر.

ملعقتين من حبة البركة.

خمس ورقات من ورق اللورا.

ملعقتين من الزعفران المطحون.

نصف كوب من الزيت.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مخللات رمضان المشكلة بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر برطمان كبير الحجم ويفضل أن يكون من الزجاج، ثم نحضر الليمون ونقوم بعمل فتحات متوسطة به ويتم حشوه بالزعفران، وحبة البركة. ثم نحضر الشطة الخضراء ونقوم بعمل شق بها في المنتصف، ثم نقوم بوضع الجزر، واللفت، والخيار، والليمون، والشطة، والقرنبيط داخل البرطمان ونقلبهم جيداً مع بعض. ثم نحضر وعاء أخر ونضع به الماء والملح، واللون الطعام، والخل، ونقلب جيداً حتى يذوب الملح تماماً، ثم نسكب الماء المملح على البرطمان حتى يغطي الماء الخضروات جميعاً. بعد ذلك نضع الثوم ورق اللورا والزيت على الوجه ونغلق البرطمان جيداً حتى لا يدخل الهواء إليه، يترك البرطمان مغلق لمدة شهر أو أكثر أو على حسب المدة التي تفضيلنا فتح البرطمان بها.

سر نجاح مخللات الرمضان المشكلة

سوف نتعرف على بعض النصائح التي تساعدنا على ترك المخلل محفوظ لفترة طويلة وهى كما يلي:-

يفضل غلق البرطمان جيداً حتى لا يدخل الهواء إليه.

يفضل غسل الخضروات جيداً قبل تخليلها حتى نتخلص من البكتيريا.

وضع الثوم داخل البرطمان يجعله يدوم لفترة طويلة.

يفضل وضع البرطمان داخل الثلاجة حتى لا يتعرض للهواء.

عدم سلق الخضروات أو وضع ماء ساخن عليها حتى لا تذوب.

الملح الخشن أفضل من الملح الناعم لأنه يجعل المخللات تدوم لفترة طويلة.

وضع الزيت على الوجه حتى لا يصنع رغوة بيضاء على الوجه.

ورق اللورا يجعل المخلل يعيش لفترة طويلة قبل تناوله.

وضع كمية كبيرة من الخل يجعل المخلل طري ويصبح غير قابل لتناول.

غلق البرطمان جيداً بعد تناول المخلل منه.

فوائد المخلل لجسم الأنسان

يحتوي المخلل على بعض الفوائد الصحية الرائعة لصحة الجسم سوف نذكرها إليكم اليوم وهى كما يلي:-

يحتوي على مواد مضادة للأكسدة التي تساعد على الوقاية من الأمراض.