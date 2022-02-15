تمويل المتقاعدين 200 ألف ريال بدون ضمانات وبدون كفيل مع إعفاء البنك لعملائه

بنك ساب يقدم عروض تمويلية، حيث يشهر بنك ساب الإسلامي بتقديمه لمنتجات تمويلية مميزة لجميع الفئات، ففي ذلك المقال نعرفكم علي تمويل المتقاعدين من بنك ساب والشروط المطلوبة لتوفيره للعميل بكل سهولة دون إجراءات معقدة، كما نوضح مزايا التمويل وطريقة الحصول عليه أون لاين دون الذهاب إلى البنك.

شروط الحصول علي تمويل شخصي من بنك ساب للمتقاعدين

هناك شروط وضعها بنك ساب لابد من تواجدها عند التقديم للحصول علي تمويل المتقاعدين، فقد تم تحديد الشروط علي النحو الآتي:

علي أن يكون المتقاعد المتقدم للحصول علي التمويل من بنك ساب عمره فوق الـ 40 عاماً ولا يتخطى الـ 67 عاماً. يجب تقديم تعريف للراتب الشهري الخاص بالمتقاعد المتقدم بشرط أن لا يكون قد مر علي التعريف أكثر من 30 يوماً. لابد من تحويل الراتب الشهري من جهة التقاعد الخاص بالعميل. يشترط أن لا يقل الراتب الشهري للعمل عن ثلاثة الآلاف ريال سعودي.

طريقة الحصول علي تمويل المتقاعدين من بنك ساب

عند التقديم، قو بالدخول إلى الموقع الرسمي لبنك ساب عبر منصة جوجل.

قم بطلب التمويل من خلال الضغط علي نموج التقديم.

قم بتعبئة الاستمارة بالبيانات المطلوبة ككتابة الاسم بطريقة صحيحة وتحديد القطاع الذي يعمل به العميل والراتب الشهري الخاص به.

تحديد قيمة التمويل الذي يرغب العميل بالحصول عليه والأقساط التي يقوم بسدادها شهرياً.

كتابة رقم الهوية الوطنية.

مزايا الحصول علي تمويل المتقاعدين من بنك ساب