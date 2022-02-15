بدون مقوارة.. أسهل طريقة لتقوير الباذنجان والكوسة بسرعة الصاروخ أكتر من 5 كيلو في دقائق

هناك العديد من الخضروات التي يتم استخدامها في إعداد المحاشي اللذيذة في المنزل وذلك من خلال استخدام بعض المكونات التي تساعد على إعداد هذه الخضروات على سبيل المثال يمكن إعداد محشي البطاطس ومحشي الفلفل الأخضر ومحشي الطماطم ومحشي البصل ومحشي ورق العنب ومحشي ملفوف ومحشي كوسة محشي الباذنجان والكوسة والباذنجان بالتحديد يحتاج منا إلى طريقة إعداد مختلفة لأنها تحتاج إلى تنظيف جيد قبل استخدامها مع المحشي ‏وذلك لانه لابد من إخراج مكونات الكوسة والباذنجان من الداخل حتى يتم استخدامها في إعداد المحشي وذلك من خلال احد الأدوات التي تسمى المقوار والذي يساعد ‏إخراج الأجزاء الداخلية من الباذنجان والكوسة حتى يتم استخدامها مع المحشي ويتم حشوها بالأرز وبعض الحشوات الأخرى خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة ‏يمكن من خلالها تقوير الباذنجان والكوسة دون استخدام أداة التقوير المعتاده إذا لم تكون متوفرة في المنزل.

تقوير الباذنجان والكوسة بدون مقوار

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فيما يلي سنتحدث عن طريق يمكن من خلالها تقوير الباذنجان والكوسة دون استخدام أداة التقوير وهذه الطريقة هي:

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نحتاج في هذه الطريقة إلى سكين مناسب واحد نحضر الباذنجان والكوسة نتخلص من الجذور التي تكون موجودة في أعلى الباذنجان والكوسة بعد ذلك نغرس السكين داخل الباذنجان والكوسة من المنتصف بعد ذلك يتم تدوير السكين بشكل جيد داخل الباذنجان.

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‏ ثم يتم إخراج السكين من الباذنجان أو القصة بشكل سريع حتى تساعد على التخلص من كل الأشياء التي تكون موجودة فيها من الداخل.

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‏ بعد ذلك يتم تنظيف الباذنجان والكوسة بالماء ويتم استخدامها في الحشو.

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طريقة أخرى يتم من خلالها تنظيف الباذنجان والكوسة بدون مقوار

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يمكن أيضا استخدام أداة تقطيع التفاح لأنها تساعد على التخلص من الأجزاء الداخلية الموجودة في الباذنجان والكوسة بشكل اسرع وذلك من خلال استخدامها بنفس الطريقة التي يتم بها استخدام السكين في الفقرة السابقة ‏نقوم بتكرار كل الخطوات حتى يتم تنظيف الباذنجان والكوسة جيدا و التخلص من الأشياء التي تكون فيها من الداخل حتى تكون جاهزة للحشوة.