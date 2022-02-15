السابليه الفاخر بدون تعقيد وسر قوامة المظبوط .. أدق مقادير وأنجح وصفة هتجربوها

طريقة عمل السابليه، السابليه من الحلويات اللذيذة التي يجب أن تقديمها لأسرتك دائما بجوار المشروب المفضل لديهم، حيث أن هذا النوع الطيب من البسكويت بعشقه الجميع سوء أطفال أو كبار، وإذا كنتي تعتقدين بأن طريقة إعداده صعبة فيجب أن تجربي الطريقة البسيطة التي سوف نذكرها لكي بالخطوات حتي تعدين لأسرتك سابليه شهية وطيبة وناجحة ويمكنك من خلال هذه الطريقة إعدادها بأكثر من نكهة مختلفة.

طريقة عمل السابليه

المكونات:

اتنين كوب زبدة.

اتنين صفار بيض.

نصف كوب سكر بودرة.

ثلاث أكواب دقيق.

ربع ملعقة صغيرة فانيليا.

خطوات تحضير السابيله في البيت

اخلطي السكر والزبدة معا في وعاء ثم ضيفي اليهم صفار البيض والفانيليا واخلطيهم مرة أخرى معا.

ضيفي الدقيق إلى الخليط وقلبيهم معا حتي يمتزج المكونات جميعا.

بعد أن يصبح لديك عجينة لينة، قومي بوضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

أخرج العجينة من الثلاجة، وأفرديها ثم شكليها بأشكال دائرية.

احضري صينية بها ورقة زبدة، ثم رصي بها في قطع البسكويت وضعيها في الفرن لمدة ربع ساعة.

ضعي قطعتين من سابليه معا ثم ضعي فوقهم المربي.

طريقة عمل سابليه بالشكولاته

المكونات:

اتنين كوب زبدة.

ربع ملعقة فانيليا.

اتنين صفار بيض.

نصف كوب سكر بودرة.

ثلاث أكواب دقيق.

ثلاث ملاعق كاكاو.

خطوات تحضير سابليه الشيكولاته