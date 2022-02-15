طريقة تحضير البرازق بالسمسم السورية المفضلة لدى الجميع بخطوات سهلة للغاية

طريقة تحضير البرازق بالسمسم السورية الممتعة التي يعشقها معظم الناس، كما أن تتميز بفوائدها الصحية المفيدة لما تحتويه من مكونات مغذية مثل السمسم والفستق المجروش وغيرهم، حيث يعمل السمسم على مكافحة أمراض السرطان المختلفة ويساعد أيضاً في تقوية العظام ومنع هشاشتها، ويتم تقديم هذا النوع من الحلويات في جميع المناسبات السعيدة والأيام العادية، والآن سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل البرازق بالسمسم السورية وطريقة تحضيرها بخطوات مبسطة وواضحة.

مكونات عمل البرازق بالسمسم السورية

تعتبر مكونات عمل البرازق بالسمسم السورية من أكثر المكونات التي تتوفر بكثرة في معظم الأماكن فهيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

٢ كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٢ كوب من السمسم.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

كوب من الزبدة الذائبة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من المحلب.

كوب من الفستق المجروش.

رشة صغيرة من الملح.

بياض حبة من البيض.

شربات.

طريقة الإعداد والتحضير

تعتبر طريقة تحضير هذا النوع من الحلويات من الطرق التي لا تستغرق في إعدادها وقت كبير وهذه الطريقة هي كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به الدقيق والبيكنج بودر والملح والمحلب ونقلبهم مع بعض ثم ننخلهم جيداً. ثم نضع الزبدة والسكر في الخلاط الكهربائي ونضربهم جيداً حتى يذوب السكر ويصبح خليط متجانس. ونضيف إلى الخليط السابق الزيت وبياض البيض والفانيليا ونستمر في الخفق. بعد ذلك نقوم بعمل حفرة في منتصف خليط الدقيق ونسكب بها خليط المكونات السائلة. نعجن هذه المكونات مع بعضها باليد حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة غير ملتصقة باليد. نغطي العجينة ونتركها حتى ترتاح في مكان دافئ لمدة ساعة. ثم نقوم بتحميص السمسم في مقلاة غير لاصقة ثم نسكبه على الشربات. بعد ذلك نشكل العجينة على شكل كرات صغيرة ثم نغمس وجهها في الفستق والوجه الآخر في السمسم ونضغط عليها برفق حتى تصبح دائرية رقيقة. نرص هذه الدوائر على صينية مدهونة بقليل من الزبدة أو الزيت وندخلها الفرن المسخنة من قبل على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية. نترك الصينية في الفرن لمدة ١٥ دقيقة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي كما يمكن تعريضها للشواية لمدة دقيقتين حتى تصبح مقرمشة أكثر. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نقدمها بألف هنا وشفا.

فوائد تناول الفستق الحلبي

يتميز الفستق الحلبي بمجموعة من الفوائد التي سوف نتعرف على بعض منها الآن وهي كما يلي: