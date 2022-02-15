طريقة عمل الغريبة الناعمة على أصولها دايبة في الفم وبطعم زمان

في فصل الشتاء يكثر من تناول الكثير من الحلويات المختلفة، ولأنها تزيد من الشعور بالدفء، ولذلك تبحث كل ربات البيوت عن وصفات مختلفة ولذيذة لكي تحضرها بنفسها في البيت وتقدمها للعائلة، وتعتبر الغريبة واحدة من أشهر الحلويات الشرقية، والتي تقدم عادة في العيد والمناسبات المختلفة، وهي سهلة التحضير وغير مكلفة كغيرها من وصفات الحلويات المختلفة، كما أنه يمكن تحضيرها في دقائق معدودة وتقدم للعائلة بجانب المشروبات الساخنة، ونقدم لكم في هذا المقال الآن طريقة عمل الغريبة الناعمة على أصولها بطعم زمان.

طريقة عمل الغريبة الناعمة

الغريبة من الحلويات القريبة جداً من الجميع، وبشكل خاص للأطفال ويطلبونها دوماً، وتتميز الغريبة بقوامها الناعم الدايب، بمجرد وضعها في الفم تدوب على الفور، ويمكن تحضيرها في البيت بكل سهولة للغاية وبمكونات قليلة غير مكلفة، ولا تحتاج لوقت كبير لتحضيرها.

المكونات:

4 كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوبين من السمن أو الزبدة حسب الرغبة.

كوب واحد من السكر المطحون.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

مكسرات للزينة.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء كبير، ونضع به السمن ونقوم بخفقه جيداً ليتغير لونه.

نضيف له السكر مع التقليب الجيد، ونضع مقدار الدقيق مع بياض البيضة والفانيليا ونقلب كافة المكونات معاً لتتكون عجينة هشة.

تقطع العجينة إلى كرات صغيرة الحجم، ونضغط عليه قليلاً، مع عمل تجويف في المنتصف لوضع المكسرات بدخلها.

نرص الغريبة في صينية، وندخلها الفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة لتنضج الغريبة تماماً.

تخرج الغريبة من الفرن وتترك لتبرد تماماً، ثم تقدم بألف هنا.

طريقة عمل الغريبة بالسميد ومكوناتها:

4 كوب دقيق.

2 كوب صغير سميد ناعم.

2 كوب سمن.

كوب سكر مطحون.

فانيليا.

طريقة التحضير: