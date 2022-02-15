بملعقة نشا حضري روج الشفايف الطبيعي الثابت بألوان جذابة ومختلفة بمكونات طبيعية 100%

الروج الطبيعي، من أهم المكونات التي من الممكن أن تساعد في عمل الأرواج الطبيعية هي ما سنقوم بعرضها بالتفصيل من خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة، والمكونات كلها طبيعية من السهل الاعتماد عليها لعمل أفضل تركيبة طبيعية من الروج من السهل إعدادها، ومزج مكوناتها في البيت للحصول على الروج سهل التطبيق على الشفتين للتخلص من أي تواجد للتشققات، والحصول على أفضل درجة لون والتي يتم تحديدها بناء على رغبة من تقوم بالتحضير للروج الطبيعي الخاص بها في المنزل، وإليكم عبر ما يلي من تلك الفقرات أهم المكونات للروج الطبيعي مع بيان الطريقة المتبعة للتحضير.

مكونات إعداد روج الشفايف الطبيعي

أسهل طريقة من الممكن أن يتم الاعتماد عليها للحصول على أفضل تركيبة من الروج الطبيعي هي تركيبة من المكونات التي لها القدرة على أن تكسب الشفتين أفضل ملمس، وهذا ما يكون للتخلص من أي أثر من آثار التشقق، أو البهتان على الشفاه، ومن أهم المكونات التي من الممكن أن تدخل بتركيب الروج ما يلي في النقاط القادمة، من الممكن أن يتم عمل أفضل أنواع الأرواج الطبيعية من خلال الاستعانة بالمقادير الآتية:

ملعقتان من الفازلين.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من النشا.

لون طبيعي صحي أي لون مفضل لك.

طريقة إعداد روح الشفايف الطبيعي

أسهل الخطوات التي من الممكن الاعتماد عليها للحصول على أفضل نوع من أنواع الأرواج الطبيعية هي تلك الخطوات القادمة: