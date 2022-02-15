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عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت الجبنة الشيدر من البسكويت المملح - ثقفني
بسكويت الجبنة الشيدر، الجبنة الشيدر من المكونات الرئيسية التي أصبحت تضاف إلى كثير من وصفات الطعام بداية من الوصفات الأشهر بها مثل البيتزا بمختلف أنواعها وأطباق المكرونة خاصةً المكرونة بالصوص الأبيض سواء بطرق التسوية العادية أو في الفرن، ولأهمية هذا النوع من الجبن قدمنا لكم طريقة عمل الجبنة الشيدر في المنزل يمكنكم الرجوع إليها واستخدامها في وصفة اليوم التي سنستخدم فيها الجبنة الشيدر والبسكويت المملح.
مقادير البسكويت
- 2 كوب من البسكويت المملح المطحون.
- كوب من الجبنة الشيدر المبشورة.
- نصف كوب من الحليب السائل.
- 2 ملعقة كبيرة من السمنة.
- نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- 2 ملعقة صغيرة بقدونس جاف.
طريقة عمل بسكويت الجبنة الشيدر
- في وصفة اليوم سنستخدم البسكويت المملح الجاهز مثلما نستخدم بسكويت الزبدة الجاهز لعمل وصفات التشيز كيك المختلفة.
- على عكس ما قمنا به عند صنع بسكويت البرتقال وبسكويت العيد وغيرها من الوصفات التي تعد بالدقيق.
- ونذكركم بأننا أعددنا لكم العديد من هذه الوصفات من قبل.
- احضر بسكويت مملح جاهز من السوبر ماركت اختر نوعك المفضل حتى تحصل على أفضل طعم ونكهة.
- اطحن البسكويت المملح في الكبة أو محضرة الطعام لنستخدم بعدها 2 كوب من هذا البسكويت المطحون في الوصفة.
- اخلط مع البسكويت الجبنة الشيدر والثوم البودر، بعدها قم بإضافة الحليب بالتدريج مع التقليب.
- استمر في التقليب حتى تحصل على قوام عجينة متماسكة مثل عجينة البسكويت.
- شكل العجينة على شكل كرات صغيرة كل منها بحجم قطعة البسكويت المطلوبة.
- احضر صينية فرن حجمها مناسب، ادهنها بالقليل من السمنة أو الأفضل وضع طبقة من ورق الزبدة عليها.
- رص قطع البسكويت على الصينية وقم بالضغط عليها قليلًا.
- ادهن كل قطعة من قطع البسكويت بالسمن البلدي المذاب.
- رش البقدونس فوق قطع البسكويت وأخيرًا رشة بسيطة من الملح.
- ضع الصينية في الفرن سيحتاج بسكويت الجبنة الشيدر حوالي ربع ساعة في فرن متوسط الحرارة بودن إشعال الشواية.
- بعد تمام النضج أخرج الصينية من الفرن واتركها تبرد حتى تستطيع إخراج قطع البسكويت منها بشكل سليم.
- ثم يقدم وبالهناء والشفاء.
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