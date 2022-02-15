نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة عمل كيكة الزعفران في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الزعفران، تبحث العديد من النساء عن كيكة الزعفران بالصوص. والتي تكون لها نكهة خاصة وتستطيع أن تقدمها للضيوف في مختلف المناسبات، وسنقدّم لكم طريقة إعداد كيكية الزعفران بمقادير اقتصادية تتوفر في كل بيت. وهذه الوصفة التي سنعرضها لكم تكفي لستة أشخاص، ومدة الطهي هي حوالي ستون دقيقة. ومن المقادير التي تحتاجينها لإعداد الصوص نذكر لك كوب ونصف كريمة سائلة، علبة من الحليب المركّز المحلى، نصف كوب حليب. ربع كوب (مبخر) حليب، وأخيرا ملعقة صغيرة من الزعفران، ومن أجل الكيكة تحتاجين 100 غ زبدة. و2 بيض، ملعقة صغيرة فانيليا، كوبين من الطحين، ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر. كوب حليب سائل، وملعقة صغيرة من الملح، وسنذكر لكم في مقالنا من خلال موقع ثقفني طريقة تحضير كيكة الزعفران.

طريقة عمل كيكة الزعفران

سنقدم لكم اليوم طريقة صنع كيكة الزعفران، وهذا حسب المقادير المضبوطة التي قدمناها لكم، أولا يجب على المرأة أن تحضر وعاء، وتضع فيه البيض والسكر والفانيلا وتقوم بالخفق بواسطة الخلاط الكهربائي، إلى أن يصبح الخليط هشا، بعد ذلك يجب أن تقوم بخلط الطحين والبيكنج باودر والملح في وعاء آخر، ثم تقوم بإضافة خليط الطحين لخليط البيض بالتدريج حتى تتجانس المكونات جيدا.

بالإضافة إلى ذلك، بعد أن تقوم المرأة بالمزج يمكنها أن تأخذ قالبا مناسبا وتدهنه بالزبدة وترشّ فيه الطحين، ثم تفرغ فيه المزيج، بعدها يمكنها أن تدخله إلى الفرن لينضج لمدةخمسة وأربعين دقيقة، وتضبط الفرن على 180 درجة، وبعد مرور هذه المدة تستطيع أن تخرج الكيك من الفرن وتتركه يبرد قليلا، وبهذا تكون قد أنهت تجهيز الكيكة، والآن سننتقل لطريقة تحضير الكريمة.

بعد ذلك يمكن للمرأة أن تقوم بخلط الكريمة والحليب المكثف المحلى والحليب السائل، ثم تضيف الحليب المبخر مع الزعفران وتخلط جيدا. بعد لحظات يمكنها أن تصبّ المزيج فوق االكيك وتتركه ليبرد للحظات، وفي الأخير يمكنها أن تدهن وجه الكيك بالكريمة. وبهذا نكون قد أتممنا ذكر تفاصيل طريقة تحضير كيكة الزعفران اللذيذة والتي يمكن تقديمها مع العصائر والشاي.

إلى هنا نصل وإياكم إلى خاتمة المقال الذي خصصناه لموضوع كيفية تحضير كيكة الزعفران، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم.