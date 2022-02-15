نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير كرات البطاطس المحشية جبنة في المنزل بخطوات سهلة في المقال التالي
كرات البطاطس المقرمشة، المقرمشة إذا كنت تحب الجبن فتلك الوصفة ستجدها رائعة ومميزة للغاية وسهلة من حيث التحضير هي عبارة عن كرات أو أسطوانات صغيرة محشية ومغطاة بطبقة مقرمشة من البقسماط ومحشية جبنة، وعادة ما تكون مصنوعة من البشاميل أو البطاطس، ويمكن أن تحتوي على العديد من الحشوات المختلفة حسب ما تحب عائلتك، حيث من المؤكد أنه لا يوجد شيء أفضل من البطاطس المهروسة المغطاة بالجبنة والمقرمشة وللحصول على طريقة تحضيرها عليك متابعة هذا المقال واتباع كل كلمة فيه.
مكونات عمل كرات البطاطس المحشية جبنة
- نصف كيلو من البطاطس.
- ملعقتان كبيرة من نشا الذرة.
- ملعقتان كبيرة دقيق، يضاف المزيد إذا لزم الأمر
- نصف ملعقة صغيرة من كل نوع: مسحوق ثوم، مسحوق بصل، كزبرة جافة.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- رشة ملح.
مكونات تزيين كرات البطاطس المحشية جبنة
- بيضة مخفوقة مع بضع قطرات من الخل الأبيض.
- 3 أكواب كورن فليكس مطحون ناعماً.
- 100 جرام جبن موزاريلا للحشو أو أقل بقليل.
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية جبنة
نقدم لكل سيدة طريقة سلسة وسهلة للغاية تمكنكم من خلالها صنع كرات البطاطس المحشية جبنة التي يحبها أفراد الأسرة الكريمة، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية بدقة شديدة، وهي:
- نقوم بغسل البطاطس بشكل جيد ثم ضعيها في ماء من أجل سلقها وبعد ذلك نقوم بوضعها في وعاء ونقوم بتقشيرها وهرسها حتى تصبح عجينة ناعمة طرية بشكل كامل.
- نقوم بوضع كل من الدقيق مع كافة التوابل والبهارات والملح حتى تحصلي على قوام متماسك وطري وفي حالة احتياجك لمزيد من الدقيق قومي بوضع المزيد ولكن بحذر.
- نترك خليط البطاطس ليبرد قليلًا حتى يسهل علينا تشكيله.
- نقوم بمسح اليد برفق بالزيت النباتي ونبدأ بعمل كرات من البطاطس ونضع الجبن بالداخل حتى ننتهي من كل الكمية.
- ضعيها في صينية، ثم ضعيها في الفريزر لمدة 10 أو 15 دقيقة، حتى تتماسك الكرات معًا أكثر حتى نتمكن من وضعها في زيت القلي دون أن تتفكك.
- نضع كرة البطاطس في البيض ثم خليط البقسماط ونضعها في صينية الفرن ونستمر بنفس الطريقة حتى ننتهي من خليط البطاطس.
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