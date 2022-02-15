نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكوكيز بالكاكاو اللذيذة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة في المقال التالي
الكوكيز بالكاكاو ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها بالمنزل سهلة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها، ويتم إعدادها بواسطة العجان الكهربائي.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكوكيز بالكاكاو.
مكونات الكوكيز بالكاكاو
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة، ومتوفرة بكل منزل، وهي كالتالي:
- ثلاث أرباع كوب من السكر البني.
- مقدار ١٥٠ جرام من الزبدة
- ربع كوب سكر.
- ١ بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- مقدار ١٢٥ جرام من الدقيق.
- رشة من الملح.
- ربع ملعقة من الفانيليا.
- نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.
- نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- مقدار ٦٥ جرام من الكاكاو الخام.
- مقدار ١٨٠ جرام من رقائق الشوكولاتة.
- تشوكلت شيبس للتزيين.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكوكيز بالكاكاو ويتم إعداده بواسطة العجان وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بخفق كلا من السكر والزبدة مع بعضهم البعض بواسطة العجان حتي يصبح قوام الخليط كريمي.
- ثم نقوم بإضافة البيض والفانيليا ونستمر في الخفق حتى تتجانس جميع المكونات.
- ثم نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا والملح والكاكاو ونعجن جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الشوكولاتة ونخلطها جيدا مع بقية المكونات حتى يتجانس الخليط وتمتزج جميع المكونات.
- ثم نقوم بوضع العجينة في الثلاجة نصف يوم حتى ترتاح.
- بعد ذلك نقوم بتكوير العجينة لكور متوسطة الحجم ونضعها على الصاج ونزينها بالشوكلت شيبس
- ثم ندخل الصاج بفرن مسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين ١١ إلى ١٣ دقيقة تقريبا.
- وبعدما تتم تسويتها نقوم بإخراجها ونتركها حتى تبرد.
- ثم تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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