لو عندك كوب كاكاو اعملي 2 برطمان نوتيلا في الخلاط بطعم وقوام احلي من الجاهز

لو عندك كوب كاكاو اعملي 2 برطمان نوتيلا، من أهم ما تبحث عنه مختلف ربات البيوت، وتتوفر العديد من الطرق والتي من خلالها من الممكن أن يتم عمل النوتيلا الصحية المميزة، وبالطعم الرائع، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن أهم الخطوات والتي من الممكن أن تساعد في عمل أفضل وصفة من الوصفات للنوتيلا، حيث تتوفر الوصفة الاقتصادية والمبحوث عنها بشكل كبير من قبل الكثير من ربات البيوت، وعبر الآتي نوضح أهم المكونات التي من الممكن أن تيسر من تحضير نوع النوتيلا الاقتصادي بالطعم المميز، وإليك أهم الخطوات البسيطة للإعداد الصحيح لتلك الوصفة المتميزة، والتي تعد من الوصفات المحبوبة من الكبار والصغار.

طريقة عمل 2 برطمان نوتيلا

الطريقة المميزة لعمل النوتيلا تتابعها الكثير من ربات المنزل، حيث تعتبر الطريقة التي نقوم بعرضها من خلال الآتي هي من أسهل الطرق وأقلها تكلفة في التحضير لأفضل مذاق للنوتيلا، والمكونات الآتية متوفرة في كل منزل نتعرف عليها عبر ما يلي،، مكونات نوتيلا اقتصادية:

كوب من مكون الكاكاو الخام.

نصف كوب من السكر.

كوب من الحليب.

ربع كوب حليب بودرة.

ربع كوب لبن مكثف ومحلى.

ملعقتان من مكون النسكافيه بطعم البندق.

طريقة تحضير 2 برطمان نوتيلا في البيت

النوتيلا البيتي من النوع الاقتصادي سهلة التحضير يتم عملها من خلال الاتباع للخطوات الآتية:

أحضري دورق الخلاط.

قومي بإضافة مختلف المكونات ما عدا مكون الزيت.

بعد ذلك لا بد من الخلط الجيد لكل المكونات الموجودة.

ابدئي في الإضافة التدريجية للزيت حتى تحصلي على أفضل قوام للنوتيلا.

النوتيلا البيتي من الممكن بعد ذلك حفظها ببرطمان معقم وجاف ويتم إغلاقه بشكل محكم.

أسهل طريقة لعمل النوتيلا في البيت

المكونات

قومي بإحضار كوب من البندق ويكون محمص.

طحن البندق باستعمال الكبة.

طريقة التحضير