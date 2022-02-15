بسبوسة الحلواني في الخلاط بالمقادير المضبوطة برائحة جميلة وطعم مختلف

بسبوسة الحلواني ، تعتبر من أشهي الحلويات التي يرغب بها الكثير نجد علي شرائها إقبال كثير من كثير من الأشخاص تمتاز بقوام رائع ورائحة جميلة، ويمكننا بكل سهولة تحضيرها داخل المنزل بخطوات سهلة جداً وباستخدام الخلاط وبكل أسرارها وخطوات نجاحها، وتعتبر البسبوسة في هذه الوصفة لا تحتاج إلي الحليب أو البيكنج بودر أو الزبادي فهي يتم تحضيرها من خلال مكونات بسيطة تعتمد فقط على السمن البلدي والسكر والماء والسميد فهي من أبسط المكونات المتوفرة داخل كل منزل وطريقة تحضيرها بسيطة جداً لا تحتاج إلي الكثير من الوقت، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل بسبوسة الحلواني بخطوات سهلة جداً داخل المنزل.

مكونات عمل بسبوسة الحلواني

تتكون البسبوسة من مكونات سهلة وبسيطة ومحدودة هي كما يلي:ـ

نصف كيلو من السميد الناعم.

كوب من الماء.

1 كوب من السمن البلدي المذاب.

كوب من السكر.

مكونات الشربات

كوب ونصف سكر.

كوب ونصف ماء.

ملعقة من السمن البلدي.

طريقة التحضير

يتم تحضير بسبوسة الحلواني بكل سهولة داخل المنزل وذلك باتباع الخطوات الآتية وهي كما يلي:ـ

في الخلاط الكهربائي نقوم بإضافة الماء ثم السمن والسكر ثم نقوم بخفق المكونات جيداً حتي يذوب السكر تماماً، ثم نستمر في الخفق حتي يصبح الخليط كريمي. ثم نقوم بوضع السميد في وعاء كبير ثم نضيف إليه الخليط الذي تم خفقه في الخلاط الكهربائي، ثم نقلب المكونات باستخدام الملعقة حتي تختلط المكونات مع بعضها البعض. نقوم بتجهيز صينية متوسطة الحجم حوالي مقاس 30 أو 28 ثم تدهن بالسمنة من جميع الجوانب. ثم نقوم بسكب خليط البسبوسة في الصينية، ثم نبلل اليد بالماء ثم نوزع الخليط بشكل منتظم داخل الصينية. نحرك الصينية على سطح صلب حتي نخرج الهواء منها وذلك لأعلي ثم لأسفل. تدخل صينية البسبوسة فرن ساخن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي. ثم نخرجه من الفرن ثم نسكب فوقها الشربات الساخن، ثم تغطي وتترك لمدة عشر دقائق حتي تتشرب الشربات. ثم نقوم بتقطيعها إلي مربعات صغيرة وتقدم مع قطعة من القشطة بألف هنا وشفا.

طريقة تحضير الشربات

في وعاء متسع نقوم بإضافة كوب ونصف من الماء ثم نضيف كوب ونصف من السكر، ونقلب المكونات على البارد باستخدام المضرب اليدوي. ثم نقوم بوضع الخليط على النار ونتركه يغلي قليلاً ثم نضيف إليه ملعقة من السمنة ونقلب حتي تذوب السمنة. ثم يسكب وهو ساخناً فوق البسبوسة.

ملاحظات عند عمل البسبوسة