ب3 مكونات فقط اعملي فطيرة الطاسة السائلة بدون خميرة بدون فرن

فطيرة الطاسة، الفطير من الوجبات الشهية خصوصُا في وجبة العشاء، حيث يمكن إعداده بحشوات مختلفة تتناسب مع كل ذوق، ولكن قد تسبب خطوات إعداد الفطير الكثيرة في تكاسل البعض عن إعداده في المنزل، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أسهل طرق إعداد الفطير في 10 دقائق ودون الحاجة إلى فرن.

شرائح من الزيتون الأسود أو الأخضر

في البداية قومي بتحضير العجينة عن طريق القيام بالخطوات التالية:

ضعى 2 كوب من الدقيق في وعاء عميق أو في العجان الكهربائي، ثم ضعي نصف ملعقة من الملح وبيضتين

قومي بخلط جميع المكونات السابقة معًا، ثم أبدئي في إضافة الحليب بالتدريج، حتى تصبح العجينة متماسكة

استمري في العجن حتى تجعلي العجينة متماسكة، ثم ضيفي إليها 2 ملعقة من زيت الذرة.

قومي بتجميع العجين وتقطيعها إلى كرات متساوية على حسب حجم الفطيرة الذي تريديه.

بعد ذلك قومي بتغطية قطع الفطير في مكان مظلم ودافئ، واتركيها لمدة نصف ساعة حتى تستريح.

قومي بدهن سطح مستوي بملعقة من الزيت، ثم ضعى قطعة من العجين فوقه.

قومي بفرد قطع العجين بالتساوي، حتى يصبح سمكها رفيع جداُ، مع شد أطرافها إلى الخارج

ضعى كمية مناسبة من الحشو، من الجبن الرومي المبشور والجبنة الموتزريلا وشرائح الطماطم والزيتون، أو يمكن إضافة حشوات أخري من البسطرمة أو اللحم المفروم أو أي مكون أخر على حسب الرغبة

بعد ذلك قومي بلم أحد جوانب العجين وضعي عليها ملعقة من السمن، ثم قومي بضم الجانب الأخر وهكذا ، حتى تصبح الفطيرة متساوية

وفى وعاء ممسوح بملعقة من الزبدة أو السمنة قومي بوضع الفطير على نار هادئة.

يترك الفطير على كل جانب لمدة عشر دقائق، حتى يصبح لونه ذهبي