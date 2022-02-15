خلطة سحرية لتبييض وتفتيح الركب والأكواع وإزالة الجلد الميت والبقع من أول استخدام

وصفات لتفتيح الكوع والركبة، تعاني معظم النساء والفتيات من اسمرار منطقة الكوع والركبة والأماكن الحساسة، حيث أن هذه المشكلة تسبب إزعاجا كبيرا عن المرأة، فنحرص على تقديم كل ما هو جديد في عالم التجميل وأيضاً نسعى إلى التخلص من هذه المشكلة بدون أي تكاليف وفي أسرع وقت ممكن، نقوم الآن بالتحدث عن طرق العناية بالكوع والركبة وتفتيحها.

طرق تفتيح الكوع والركبتين:-

أولا:- زيت جوز الهند:-

يحتوي جوز الهند على مجموعة من الفيتامينات التي تساعد على ترطيب البشرة وتفتيح لونها حيث يعتبر علاج جيد للتفتيح.

المكونات:-

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

الخطوات:-

الخطوات:- في بوله صغيرة نضع زيت جوز الهند مع عصير الليمون ونقلب ثم نقوم بوضعه على الكوع والركبة ونقوم بتدليكها برفق.

يترك الخليط على الكوع والركبة لمدة ٢٠ دقيقة ثم يشطف.

يكرر هذا الخليط مرة واحدة يوميا لإزالة الاسمرار وإزالة الجلد الميت.

ثانياً: الليمون:-

بعد الليمون من المواد الحمضية التي تساعد في تفتيح البشرة لاحتوائه على فيتامين سي ويساهم في إزالة خلايا الجلد الميت.

المكونات:-

يساعد الزبادي على التفتيح لاحتوائه على حمض اللاكتيك ويعتبر من مرطبات البشرة.

المكونات:-