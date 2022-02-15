خلطات طبيعية لتكثيف شعر الحاجب بمكونات منزلية بدون أي مواد كيميائية

خلطات طبيعية لتكثيف الحواجب، أصبحت الحواجب الكثيفة شكل من أشكال الموضة التي تسعى لها الكثير من النساء والفتيات، حيث تستخدم مستحضرات التجميل في جعل الحواجب تبدو أكثر كثافة عن ما هي عليه وذلك باستخدام أقلام الحواجب، ولكن تعد هذه حلول ليست دائمة وسرعان ما تزول عند غسل الوجه، لذلك تبحث الكثير من النساء عن الوصفات الطبيعية الفعالة لتكثيف الحواجب وذلك ما سوف نقدمه لكم في السطور التالية فتابعونا.

وصفات طبيعية لتكثيف شعر الحاجبين

نقدم لكم اليوم بعض الوصفات الطبيعية لتكثيف الحواجب بمكونات طبيعية وأمنه على صحة الجلد، بعيداً عن مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة والتي قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة، قد تضر شعر الحاجب وتجعله يتساقط بكثرة مما تعمل على فتح فراغات بالحواجب، فعليك اتباع المكونات الطبيعية لتكثيف الحواجب.

زيت الخروع يعزز نمو الشعر

تعمل هذه الوصفة على تكثيف شعر الحاجبين وذلك عن طريق وضع قطعة قطن في زيت الخروع وتحريكها في اتجاه الحاجب.

تترك الحواجب فترة الليل وفي الصباح يتم غسل الحاجبين بالماء الفاتر.

وللحصول على نتائج أفضل يفضل تكرار الوصفة بشكل يومي لزيادة معدل نمو الشعر في منطقة الحاجبين.

زيت جوز الهند لتحسين نسيج الشعر

يتم استخدام زيت جوز الهند في تعزيز نمو الشعر وإنتاجه وزيادة كثافته.

وذلك عن طريق استخدام قطعة من القطن بها كمية من الزيت ودعك الحاجبين بها.

يجب أن تترك طوال الليل وفي الصباح الباكر يتم غسل الوجه بالماء الفاتر.

زيت الزيتون لنمو شعر الحاجبين

يستخدم زيت الزيتون في زيادة نمو شعر الحاجبين وذلك عن طريق إضافة بعض نقاط بسيطة من العسل إلى ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

بعد ذلك نقوم بتدليك الحاجبين بهما وتترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة تقريباً.

يتم غسل الحاجبين بالماء الفاتر وللحصول على نتائج أفضل يفضل استخدام الوصفة بشكل متكرر.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قدمنا لكم وصفات طبيعية لتكثيف الحواجب بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل ولمزيد من المعلومات يرجى ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.