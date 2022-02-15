أسرع وصفة لتطويل الشعر وعلاج التساقط وتجعله ينمو بدون توقف في أسبوع، الشعر هو تاج المرأة ولذلك تحافظ عليه من التعرض إلي المشاكل، ولكن تعاني الكثير من السيدات عند تساقط الشعر وتقصفه بسبب الحرارة والعوامل المناخية والغذائية الأخرى، مما يجعلهم يستخدمون الدواء لتحقيق النتيجة بشكل أسرع، بالرغم من وجود وصفات طبيعية سريعة وآمنة، والتي تعد منها تركيبة الثوم وزيت الزيتون حيث تجعل الشعر قوياً وكثيفاً، كما أنها تعمل علي إطالة الشعر وتمنعه من التساقط وتنعمه، وقد يحتوي الثوم على بعض الأعشاب والفيتامينات التي تحمي الشعر وفروة الرأس من المشاكل، لذلك سنعرض لكم طريقة عمل وصفة الثوم وزيت الزيتون لتطويل الشعر.

وصفة جبارة لتطويل الشعر ووقف تساقطه بمكونات سريعة المفعول



يتم استخدام الثوم في كثيراً من العلاجات الطبيعية، منها علاج تساقط الشعر ويمكن استخدامه بهذه الطريقة:

المكونات

ربع لتر من زيت الزيتون.

10 فصوص ثوم.

طريقة التحضير

يقشر ويُهرس فصوص الثوم، ثم يمزج بزيت الزيتون في الخلاط حتى تحصل على خليط كثيف.

ضعي الخليط على فروة الرأس، ثم دلكيها برفق، وسيتم الحصول على شعر ناعم بعد أيام قليلة.

خففي المزيج عن طريق إضافة بعض عصير الليمون أو ماء الورد.

ذلك لتقليل الرائحة النفاذة للثوم.

وصفة أخرى لزيت الزيتون والثوم لتطويل الشعر وعلاج تساقطه



يوجد وصفات أخرى لتطويل الشعر عن طريق مزج زيت الزيتون مع مجموعة زيوت أخرى تمنح الشعر القوة وتعمل تحفيز نمو الشعر.

المكونات

2 ملعقتان صغيرتان من زيت اللوز.

2 ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

4 فصوص ثوم مقطعة إلى قطع صغيرة.

2 ملعقتان صغيرتان من زيت السمسم أو زيت الخروع.

طريقة التحضير

توضع جميع المكونات السابقة في زجاجة فارغة ثم تترك لمدة أربعة أو خمسة أيام على الأقل.

بعد ذلك، صفي المزيج وضعيه في زجاجة أخرى ليكون جاهزًا للاستخدام.

اتركي علي فروة الرأس حتى تجف تمامًا.

ثم يغسل جيدا بماء دافئ.

تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

زيت الزيتون و الثوم لتطويل الشعر

الثوم غني بالعناصر الغذائية والفيتامينات وأهمها فيتامينات E و C الضرورية لصحة فروة الرأس.

الإضافة إلى الفوسفور والسيلينيوم والكبريت وهو ما يعتبر من أهمية الكيراتين وهو أمر مهم بالنسبة لصحة فروة الرأس.

وهو أمر مهم بالنسبة لصحة فروة الرأس. نظرًا لخصائص الثوم المضادة للبكتيريا والفطريات والالتهابات، فإنه يستخدم لعلاج قشرة الرأس والوقاية منها.

لكن إذا تم خلطه بزيت الزيتون، فإنه يستخدم كعلاج جيد للشعر.

وصفة جل الصبار لتطويل الشعر سريعاً

يحتوي جل الصبار علي مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تعزز من نمو الشعر وتكثيفه بطريقة طبيعية.

مكونات وصفة تطويل الشعر

2 ملعقة كبيرة من جل الصبار الطبيعي.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة صغيرة من الزبادي.

طريقة تحضير الوصفة وكيفية الاستخدام علي الشعر